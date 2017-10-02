اهتزت، ليلة الأربعاء، مدينة عين البيضاء بأم البواقي، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب المسمى "ج، م" في العقد الثاني من العمر.
وقائع القضية - حسب مصادر خاصة للشروق- تعود إلى نحو الساعة العاشرة مساء حينما استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى الدكتور زرداني صالح، الضحية المسمى "ج م"، بعدما تعرّض لطعنة بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر، حيث صرحت مصادرنا أن الضحية لفظ أنفاسه بمدخل المستشفى متأثرا بجروحه، حيثيات القضية تعود حينما نشبت مناوشات كلامية بين الضحية والمشتبه به الذي ينحدر من مدينة عين البيضاء ويبلغ من العمر 24 عاما، أين تطورت المناوشات لشجار أقدم خلاله المشتبه فيه على توجيه طعنة للضحية.
للإشارة، فإن مصالح الأمن قامت بتوقيف المعني فيما سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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مقتل شاب بطعنة على مستوى الصدر بعين البيضاء في أم البواقي
آمال شيبان
اهتزت، ليلة الأربعاء، مدينة عين البيضاء بأم البواقي، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب المسمى "ج، م" في العقد الثاني من العمر.
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وقائع القضية - حسب مصادر خاصة للشروق- تعود إلى نحو الساعة العاشرة مساء حينما استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى الدكتور زرداني صالح، الضحية المسمى "ج م"، بعدما تعرّض لطعنة بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر، حيث صرحت مصادرنا أن الضحية لفظ أنفاسه بمدخل المستشفى متأثرا بجروحه، حيثيات القضية تعود حينما نشبت مناوشات كلامية بين الضحية والمشتبه به الذي ينحدر من مدينة عين البيضاء ويبلغ من العمر 24 عاما، أين تطورت المناوشات لشجار أقدم خلاله المشتبه فيه على توجيه طعنة للضحية.
للإشارة، فإن مصالح الأمن قامت بتوقيف المعني فيما سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.