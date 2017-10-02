فصيلة التدخل السريع أنقذتها وفرار أحد المتورطين الدرك يحرر فتاة مختطفة ليلا من أربعة شبان ببسكرة

تمكنت، ليلة الأربعاء، فصيلة الأمن والتدخل السريع التابعة لمجموعة الدرك الوطني ببسكرة من تحرير فتاة "ا. س" تبلغ 23 سنة من عملية اختطاف نفذها مجموعة شباب، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و28 سنة في حق الضحية.

تدخل فرقة الدرك الوطني جاء حسب ما أوضحته مجموعة الدرك الوطني عقب تلقي مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر من الضحية، تطلب إنقاذها وتؤكد تعرضها للاختطاف من طرف أربعة أشخاص وكشفت للجهة الأمنية أنها محتجزة بأحد أحياء المدينة.

وكانت فرقة الدرك قد ضبطت عملية مداهمة للمكان المعني بالتنسيق مع دورية راكبة كانت تمشط إقليم المكان المشتبه فيه، أين ألقت عناصر الدرك القبض مباشرة على ثلاثة شبان فيما استطاع شاب رابع شريك في قضية الاختطاف الفرار والذي لا يزال محل عمليات البحث عنه مع تحويل الموقفين الثلاثة واقتيادهم نحو مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معهم، حول ملابسات ودوافع حادثة الاختطاف المزعومة، فيما تحفظ الدرك الوطني على كشف معطيات أكثر في القضية.