الأمن حجز 3 سكاكين وسيفا خلال تفتيش منزل المتهم التماس 10 سنوات حبسا نافذا لمروج أقراص الإكستازي بالعاصمة

ستفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة خلال الأسبوع المقبل، في ملف قضائي يخص شابا ثلاثينيا موقوف بالمؤسسة العقابية، عن تهمة البيع بطريقة غير شرعية للمخدرات، وحمل أسلحة بيضاء محظورة، بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة باب الواد الابتدائية التي أدانت المتهم سالف الذكر، بعقوبة سالبة للحرية مدتها 4 سنوات و100 ألف دج غرامة مالية، في حين التمس ممثل النيابة بمجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم.

تفاصيل القضية، حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، انطلقت من معلومات وردت مصالح الشرطة القضائية، مفادها وجود شخص مشبوه ينشط في ترويج وبيع المخدرات بالحي الشعبي في باب الواد، وأشارت المعلومات الواردة إلى أن المتهم احترف ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، وبسط نشاطه على السوق السوداء بتمويل وتوزيع المخدرات بالحي وما جاوره، وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الأمن في دورية تفتيشية للمكان، حيث تم توقيف المشتبه فيه، وحجز صفيحة من القنب الهندي إلى جانب كمية من أقراص الإكستازي والكوكايين، و3 سكاكين من الحجم الكبير وسيف أثناء تفتيش منزله .

المتهم وخلال سماع أقواله من طرف قاضي الدرجة الثانية، نفى حيازته للمحجوزات وأكد أنها ملك لابن عمه بدليل العثور عليها داخل غرفة نومه، وبالنسبة إليه، فقد فند نشاطه في عملية الترويج والمتاجرة، معترفا بحيازته قطعة القنب الهندي المحجوزة التي يدمن عليها منذ 11 سنة بسبب المشاكل الاجتماعية التي يعيشها.