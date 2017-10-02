تدخل عناصر الحماية المدنية لخميس مليانة (عين الدفلى)، مساء الأربعاء، لإخماد حريق نشب بمركز تجاري بحي الوداد، ما أسفر عن احتراق 23 محلا تجاريا عن آخره، حسبما علم من المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية.
وأوضح النقيب حمدي كمال، أن سرعة تدخل أكثر من 30 عونا للحماية المدنية مدعومين بخمس شاحنات وسيارتي إسعاف حالت عقب مجهودات كبيرة دون وصول الحريق للطابق الأول من المركز (الذي يضم طابقا أرضيا وطابقا أول) والذي يحصي 55 محلا تجاريا لملابس ومواد التجميل متأسفا لتسجيل إصابة أحد الأعوان بحروق من الدرجة الثانية.
وأضاف ذات المتحدث أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة لهذا الحريق.
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حريق يلتهم 23 محلا بمركز تجاري بخميس مليانة بعين الدفلى
وأج
تدخل عناصر الحماية المدنية لخميس مليانة (عين الدفلى)، مساء الأربعاء، لإخماد حريق نشب بمركز تجاري بحي الوداد، ما أسفر عن احتراق 23 محلا تجاريا عن آخره، حسبما علم من المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية.
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وأوضح النقيب حمدي كمال، أن سرعة تدخل أكثر من 30 عونا للحماية المدنية مدعومين بخمس شاحنات وسيارتي إسعاف حالت عقب مجهودات كبيرة دون وصول الحريق للطابق الأول من المركز (الذي يضم طابقا أرضيا وطابقا أول) والذي يحصي 55 محلا تجاريا لملابس ومواد التجميل متأسفا لتسجيل إصابة أحد الأعوان بحروق من الدرجة الثانية.
وأضاف ذات المتحدث أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة لهذا الحريق.