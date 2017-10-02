سيعاد تشغيل خط النقل بالمصعد الهوائي "تيليفيرك" الرابط بين عنابة وسرايدي الأحد المقبل بعد توقف دام شهرين، حسبما أفادت أمس الخميس المؤسسة الجزائرية للنقل عبر المصاعد الهوائية "ايتاك".
وسيتم وضع هذا الخط للنقل حيز الخدمة من جديد، وذلك بتوفير خدمة النقل اليومي للمسافرين من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء وفق التوقيت الخاص لما بعد موسم الاصطياف بعدما تم إجراء عمليات الصيانة والتصليح التي شملت الكابل الحامل لعربات المصعد الهوائي، وفقا لبيان لذات المؤسسة.
وكان خط النقل بالمصعد الهوائي عنابة - سرايدي تعرض يوم 4 أوت الماضي لأضرار جراء حريق شب بمنطقة عبور الخط الهوائي وذلك بجبال إيدوغ بولاية عنابة.
وشملت عملية الإصلاح تجديد مقطع الكابل الناقل لعربات المصعد المتضرر وإجراء الصيانة التقنية الضرورية لضمان إعادة تشغيل الخط وفق الشروط الأمنية الضرورية.
ويمتد خط النقل عبر المصعد الهوائي عنابة - سرايدي على طول 4 كيلومترات ويضمن نقل ما متوسطه 2500 مسافر يوميا بين عنابة وسرايدي.
وللإشارة، يعد خط المصعد الهوائي عنابة - سرايدي مكسبا هاما في مجال خدمات النقل الجماعي بولاية عنابة، حيث يتوفر على 68 عربة تضمن تنقل المواطنين يوميا ما بين بلدية سرايدي الجبلية ومدينة عنابة في ظرف لا يتجاوز الـ 20 دقيقة.
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إعادة تشغيل تيليفيرك عنابة - سرايدي الأحد المقبل
سفيان. ع
سيعاد تشغيل خط النقل بالمصعد الهوائي "تيليفيرك" الرابط بين عنابة وسرايدي الأحد المقبل بعد توقف دام شهرين، حسبما أفادت أمس الخميس المؤسسة الجزائرية للنقل عبر المصاعد الهوائية "ايتاك".
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وسيتم وضع هذا الخط للنقل حيز الخدمة من جديد، وذلك بتوفير خدمة النقل اليومي للمسافرين من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء وفق التوقيت الخاص لما بعد موسم الاصطياف بعدما تم إجراء عمليات الصيانة والتصليح التي شملت الكابل الحامل لعربات المصعد الهوائي، وفقا لبيان لذات المؤسسة.
وكان خط النقل بالمصعد الهوائي عنابة - سرايدي تعرض يوم 4 أوت الماضي لأضرار جراء حريق شب بمنطقة عبور الخط الهوائي وذلك بجبال إيدوغ بولاية عنابة.
وشملت عملية الإصلاح تجديد مقطع الكابل الناقل لعربات المصعد المتضرر وإجراء الصيانة التقنية الضرورية لضمان إعادة تشغيل الخط وفق الشروط الأمنية الضرورية.
ويمتد خط النقل عبر المصعد الهوائي عنابة - سرايدي على طول 4 كيلومترات ويضمن نقل ما متوسطه 2500 مسافر يوميا بين عنابة وسرايدي.
وللإشارة، يعد خط المصعد الهوائي عنابة - سرايدي مكسبا هاما في مجال خدمات النقل الجماعي بولاية عنابة، حيث يتوفر على 68 عربة تضمن تنقل المواطنين يوميا ما بين بلدية سرايدي الجبلية ومدينة عنابة في ظرف لا يتجاوز الـ 20 دقيقة.