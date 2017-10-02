أقدم عدد من المستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية الموزعة مؤخرا ببلدية أيت لعزيز شرق البويرة، صباح الخميس،على غلق مقر البلدية احتجاجا منهم على مطالبتهم من طرف مصالح الجزائرية للمياه بدفع مستحقات عدادات المياه التي استبدلتها الأخيرة مكان العدادات المركبة.
وبحسب تصريحات هؤلاء المحتجين، فإن سكناتهم تسلموها بعدادات مركبة من طرف مؤسسة التسيير العقاري، قبل أن يتفاجؤوا بإقدام مؤسسة الجزائرية للمياه على استبدالها بعدادات أخرى ومطالبتهم بدفع مستحقاتها، وهو الإجراء الذي لم يهضمه هؤلاء المستفيدون الذين رفضوا دفع تلك المستحقات محتجين عن طريق غلق مقر البلدية للمطالبة بإلغاء مطلب مصالح الجزائرية للمياه.
أما هذه الأخيرة، فقد كشفت المكلفة بالإعلام على مستواها أن تلك العدادات المركبة في بادئ الأمر تعتبر غير مطابقة للمعايير حسب القانون الداخلي للمؤسسة، ما اضطرها إلى تغييرها بعدادات أخرى مطابقة، حيث يقع واجب دفع مستحقاتها على عاتق الزبون وحده لا غير.
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بسبب مطالبتهم بتسديد حقوق عدادات المياه المستبدلة
المستفيدون من السكنات الاجتماعية الجديدة يغلقون مقر البلدية
أحسن حراش
أقدم عدد من المستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية الموزعة مؤخرا ببلدية أيت لعزيز شرق البويرة، صباح الخميس،على غلق مقر البلدية احتجاجا منهم على مطالبتهم من طرف مصالح الجزائرية للمياه بدفع مستحقات عدادات المياه التي استبدلتها الأخيرة مكان العدادات المركبة.
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وبحسب تصريحات هؤلاء المحتجين، فإن سكناتهم تسلموها بعدادات مركبة من طرف مؤسسة التسيير العقاري، قبل أن يتفاجؤوا بإقدام مؤسسة الجزائرية للمياه على استبدالها بعدادات أخرى ومطالبتهم بدفع مستحقاتها، وهو الإجراء الذي لم يهضمه هؤلاء المستفيدون الذين رفضوا دفع تلك المستحقات محتجين عن طريق غلق مقر البلدية للمطالبة بإلغاء مطلب مصالح الجزائرية للمياه.
أما هذه الأخيرة، فقد كشفت المكلفة بالإعلام على مستواها أن تلك العدادات المركبة في بادئ الأمر تعتبر غير مطابقة للمعايير حسب القانون الداخلي للمؤسسة، ما اضطرها إلى تغييرها بعدادات أخرى مطابقة، حيث يقع واجب دفع مستحقاتها على عاتق الزبون وحده لا غير.