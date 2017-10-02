اتهم رئيس بوليفيا إيفو موراليس، المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، بأنها "اضطهدت وعذّبت واغتالت" الثائر الأرجنتيني آرنستو تشي غيفارا في عام 1967 في بوليفيا.
وجاء هذا التصريح للرئيس البوليفي، الخميس، بمناسبة أول الأيام الخمسة؛ تكريماً لغيفارا بعد 50 عاماً على رحيله.
وكتب موراليس في تغريدة: "التاريخ واضح. (سي آي أيه) اضطهدت وعذَّبت واغتالت تشي غيفارا. وتصرفت القوات المسلحة الخاضعة للولايات المتحدة بقرار (من الرئيس حينها ريني) بارينتوس".
وكان تم اعتقال المناضل الأممي في 9 أكتوبر 1967 من قِبل جيش بوليفيا التي قدم إليها قبل 11 شهراً مع 50 من رفاقه. وأُعدم في اليوم التالي بيد جندي بوليفي بأمر من قادته.
وبدأت بوليفيا، الخميس، برنامج تكريم لغيفارا يستمر حتى الاثنين مع تظاهرات ثقافية وسياسية في قرية فاليغراندي جنوب شرقي بوليفيا حيث عُثر على رفاته.
وأعلن موراليس، أن التظاهرة الكبرى ستُنظم يوم 9 أكتوبر الجاري في فيلاغراندي بحضور نائبي الرئيسين الكوبي والفنزويلي وأبناء غيفارا الأربعة وممثلين عن منظمات اجتماعية من الأرجنتين وبيرو.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1"الإسلام" الأكثر انتشاراً كدين رسمي للدول في العالم
2لماذا لم يوصف منفذ هجوم لاس فيغاس بأنه إرهابي؟
3جامعات العراق تمنع تداول اسمي "بن تيمية" و"الجوزية" في البحوث العلمية
4زعيم كاتالونيا: لا أخشى الاعتقال
5الملك سلمان يبدأ زيارة تاريخية لروسيا
Français English
الرأي
سليم قلالة
سنغافورة.. وعلك الجزائر!
معلومي ياسين
كفانا نفاقا
عبد الناصر
تصحيح الخطإ.. بالأخطاء!
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
الفيديو
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
خطأ تقترفه غالبية النساء عند الغسيل!
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
في الذكرى الـ50 لرحيله
بوليفيا تتهم أمريكا بتعذيب تشي غيفارا قبل إعدامه
وكالات - الشروق أونلاين
اتهم رئيس بوليفيا إيفو موراليس، المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، بأنها "اضطهدت وعذّبت واغتالت" الثائر الأرجنتيني آرنستو تشي غيفارا في عام 1967 في بوليفيا.
تغطيات ذات صلة
مقتل 14 مدنياً في غارات روسية شرق سوريا
الأمم المتحدة تدرج التحالف بقيادة السعودية في قائمة سوداء
جامعات العراق تمنع تداول اسمي "بن تيمية" و"الجوزية" في البحوث العلمية
"الإسلام" الأكثر انتشاراً كدين رسمي للدول في العالم
انتخاب صالح العاروري نائباً لرئيس حركة حماس
وجاء هذا التصريح للرئيس البوليفي، الخميس، بمناسبة أول الأيام الخمسة؛ تكريماً لغيفارا بعد 50 عاماً على رحيله.
وكتب موراليس في تغريدة: "التاريخ واضح. (سي آي أيه) اضطهدت وعذَّبت واغتالت تشي غيفارا. وتصرفت القوات المسلحة الخاضعة للولايات المتحدة بقرار (من الرئيس حينها ريني) بارينتوس".
وكان تم اعتقال المناضل الأممي في 9 أكتوبر 1967 من قِبل جيش بوليفيا التي قدم إليها قبل 11 شهراً مع 50 من رفاقه. وأُعدم في اليوم التالي بيد جندي بوليفي بأمر من قادته.
وبدأت بوليفيا، الخميس، برنامج تكريم لغيفارا يستمر حتى الاثنين مع تظاهرات ثقافية وسياسية في قرية فاليغراندي جنوب شرقي بوليفيا حيث عُثر على رفاته.
وأعلن موراليس، أن التظاهرة الكبرى ستُنظم يوم 9 أكتوبر الجاري في فيلاغراندي بحضور نائبي الرئيسين الكوبي والفنزويلي وأبناء غيفارا الأربعة وممثلين عن منظمات اجتماعية من الأرجنتين وبيرو.