في الذكرى الـ50 لرحيله بوليفيا تتهم أمريكا بتعذيب تشي غيفارا قبل إعدامه

اتهم رئيس بوليفيا إيفو موراليس، المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، بأنها "اضطهدت وعذّبت واغتالت" الثائر الأرجنتيني آرنستو تشي غيفارا في عام 1967 في بوليفيا.

وجاء هذا التصريح للرئيس البوليفي، الخميس، بمناسبة أول الأيام الخمسة؛ تكريماً لغيفارا بعد 50 عاماً على رحيله.

وكتب موراليس في تغريدة: "التاريخ واضح. (سي آي أيه) اضطهدت وعذَّبت واغتالت تشي غيفارا. وتصرفت القوات المسلحة الخاضعة للولايات المتحدة بقرار (من الرئيس حينها ريني) بارينتوس".

وكان تم اعتقال المناضل الأممي في 9 أكتوبر 1967 من قِبل جيش بوليفيا التي قدم إليها قبل 11 شهراً مع 50 من رفاقه. وأُعدم في اليوم التالي بيد جندي بوليفي بأمر من قادته.

وبدأت بوليفيا، الخميس، برنامج تكريم لغيفارا يستمر حتى الاثنين مع تظاهرات ثقافية وسياسية في قرية فاليغراندي جنوب شرقي بوليفيا حيث عُثر على رفاته.

وأعلن موراليس، أن التظاهرة الكبرى ستُنظم يوم 9 أكتوبر الجاري في فيلاغراندي بحضور نائبي الرئيسين الكوبي والفنزويلي وأبناء غيفارا الأربعة وممثلين عن منظمات اجتماعية من الأرجنتين وبيرو.