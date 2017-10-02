أقيمت جنازته في إقليم كردستان نعش طالباني يثير جدلاً لعدم لفه بالعلم العراقي

تم تشييع جنازة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الجمعة، في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق بحضور رسمي عراقي ودولي.

ولكن نعش طالباني أثار جدلاً لأنه كان ملفوفاً بعلم إقليم كردستان العراق وليس العلم العراقي بصفته رئيساً سابقاً للعراق.

وكان جثمان طالباني وصل، الجمعة، إلى مطار السليمانية الدولي على متن طائرة قادمة من ألمانيا.

وجرى استثناء طائرة الخطوط الجوية العراقية التي نقلت نعش طالباني من حظر على الرحلات الدولية فرضته حكومة بغداد على إقليم كردستان العراق رداً على تصويت الإقليم لصالح الاستقلال الشهر الماضي.

ويقول مسؤولون عراقيون، إنه كان من المفترض وصول الجثمان إلى بغداد أولاً لإجراء جنازة رسمية ثم بعدها ينقل الجثمان إلى السليمانية ولكن عائلة طالباني أصرت على عدم إرسال الجثمان إلى العاصمة العراقية.

وتوفي طالباني، الثلاثاء، عن عمر 83 عاماً، في أحد مستشفيات برلين.

وتنحى طالباني، وهو زعيم مخضرم شارك في كفاح الأكراد من أجل حق تقرير المصير، عن منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة طويلة من العلاج في أعقاب جلطة دماغية في 2012.

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