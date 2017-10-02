آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
-
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
-
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
-
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
-
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
-
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
-
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
-
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
-
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
-
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
أقيمت جنازته في إقليم كردستان
نعش طالباني يثير جدلاً لعدم لفه بالعلم العراقي
تم تشييع جنازة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الجمعة، في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق بحضور رسمي عراقي ودولي.
ولكن نعش طالباني أثار جدلاً لأنه كان ملفوفاً بعلم إقليم كردستان العراق وليس العلم العراقي بصفته رئيساً سابقاً للعراق.
وكان جثمان طالباني وصل، الجمعة، إلى مطار السليمانية الدولي على متن طائرة قادمة من ألمانيا.
وجرى استثناء طائرة الخطوط الجوية العراقية التي نقلت نعش طالباني من حظر على الرحلات الدولية فرضته حكومة بغداد على إقليم كردستان العراق رداً على تصويت الإقليم لصالح الاستقلال الشهر الماضي.
ويقول مسؤولون عراقيون، إنه كان من المفترض وصول الجثمان إلى بغداد أولاً لإجراء جنازة رسمية ثم بعدها ينقل الجثمان إلى السليمانية ولكن عائلة طالباني أصرت على عدم إرسال الجثمان إلى العاصمة العراقية.
وتوفي طالباني، الثلاثاء، عن عمر 83 عاماً، في أحد مستشفيات برلين.
وتنحى طالباني، وهو زعيم مخضرم شارك في كفاح الأكراد من أجل حق تقرير المصير، عن منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة طويلة من العلاج في أعقاب جلطة دماغية في 2012.
02017/10/06 على 12:521
وتنحى طالباني، عن منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة طويلة من العلاج في أعقاب جلطة دماغية في 2012.