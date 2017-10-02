أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ستة تجار مخدرات وحجزت (210) كغ من الكيف المعالج بكل من غرداية وتلمسان، في حين أوقفت مفرزة أخرى أربعة (04) مهربين ببرج باجي مختار، كما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (32112) لتر من الوقود وشاحنتين (02) و(06) طن من المواد الغذائية وسيارة نفعية بكل من برج باجي مختار، وغرداية، وسوق اهراس، والطارف وتبسة.
وتم حجز (10611) وحدة من مختلف المشروبات بورقلة وعين تيموشنت وتلمسان، بالإضافة إلى (1720) قرص مهلوس بكل من الجزائر، الشلف، تيبازة، الجلفة وبومرداس.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل وعناصر للدرك الوطني بمستغانم، محاولة هجرة غير شرعية لــ(19) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت عناصر للدرك الوطني بكل من عين تيموشنت وتلمسان (49) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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توقيف ثلاثة عناصر دعم الإرهابيين بسكيكدة
الشروق أون لاين
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ستة تجار مخدرات وحجزت (210) كغ من الكيف المعالج بكل من غرداية وتلمسان، في حين أوقفت مفرزة أخرى أربعة (04) مهربين ببرج باجي مختار، كما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (32112) لتر من الوقود وشاحنتين (02) و(06) طن من المواد الغذائية وسيارة نفعية بكل من برج باجي مختار، وغرداية، وسوق اهراس، والطارف وتبسة.
وتم حجز (10611) وحدة من مختلف المشروبات بورقلة وعين تيموشنت وتلمسان، بالإضافة إلى (1720) قرص مهلوس بكل من الجزائر، الشلف، تيبازة، الجلفة وبومرداس.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل وعناصر للدرك الوطني بمستغانم، محاولة هجرة غير شرعية لــ(19) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت عناصر للدرك الوطني بكل من عين تيموشنت وتلمسان (49) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.