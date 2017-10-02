وقعت شخصيات سياسية ومثقفون وصحفيون عريضة استنكار وتنديد بمضمون الفيلم الوثائقي "حتى لا ننسى" الذي بثه، مؤخرا التلفزيون الجزائري بمناسبة الذكرى الـ12 للمصالحة الوطنية.
ونشر نحو 30 ناشطا عريضة الإستنكار عبر مواقع التواصل الإجتماعي تنديدا بما وصفوه تضمن الفيلم الوثائقي "صورا صادمة".
وجاء في البيان "بث التلفزيون الجزائري وبعض القنوات الخاصة في الذكرى 12 للمصالحة الوطنية مجموعة حصص حول الأحداث الدموية التي عاشتها الجزائر، تضمنت صورا مرعبة وصادمة لمشاهد الدم والقتل والتنكيل بجثث المواطنين العزل إبان العشرية السوداء".
واعتبر موقعو البيان أن "بث هذه المشاهد يعتبر فعلا شنيعا ومخالفا لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام، ولمضامين قانون المصالحة خاصة المادة 46 التي تنص على منع استعمال أي تصريح أو كتابة أو أي عمل آخر لجراح المأساة الوطنية بشكل علني وتعريض من يقوم بمثل هاته الممارسات بالسجن والغرامة المالية".
وبحسب موقعي البيان، فإنه قد "قد بدا واضحا أن برمجة هذه الحصص في هذا الوقت هو دليل على الانسداد والفشل السياسي والتخبط الذي أصاب العصب المتصارعة في أعلى هرم السلطة".
وأضاف البيان أنه "فعوض فتح باب الحوار مع كل الأطراف ومصارحة المواطنين بحقيقة الوضع، وبعد استنفاد كل وسائل شراء السلم الاجتماعي لجأ النظام لأسلوب التخويف والترهيب والتهديد بالعودة لسنوات الدم والقتل في حالة إصرار الشعب على مطالبه السياسية والاجتماعية والبحث في مصير الأموال التي صرفت منذ 1999".
وأردف البيان نفسه "نحن الموقعون أسفله، من مثقفين وإعلاميين وأساتذة ونشطاء المجتمع المدني نستنكر مثل هذه الممارسات الهادفة لإرهاب وتخويف الشعب من طرف إعلام السلطة والتي لن تزيد الوضع إلا احتقانا، وندعو سلطة الضبط السمعي البصري لتحمل مسؤولية تطبيق القانون لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات الخطيرة في وسائل الإعلام".
ومساء الجمعة، 29 سبتمبر الماضي، بث التلفزيون الجزائري شريطا وثائقيا تحت عنوان "حتى لا ننسى"، تضمن مشاهد حية لمخلفات عمليات "إرهابية"، مثل مجازر وتفجيرات شهدتها البلاد خلال عقد التسعينيات، أثناء الأزمة الأمنية.
وبثت هذه المشاهد لأول بمناسبة الذكرى الـ 12 لاستفتاء حول قانون المصالحة الوطنية في 29 سبتمبر 2005، والذي تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال، مقابل "ترك العمل المسلح"، وهو ما ساهم في انحسار تخلي العشرات الإرهابيين عن العمل المسلح.
وخلفت صور التلفزيون جدلا واسعا، حيث وصفها سياسيون معارضون ونشطاء بـ"الصادمة" و"المروعة"، كونها تظهر ضحايا ممزقة جثثهم، واتهموا السلطات بـ"تخويف الشعب".
ورد الوزير الأول، أحمد أويحي، الأحد الفارط، على هذه الانتقادات بالقول: "قرأت أن هناك الكثير انتقدنا (...) فالصور التي نشكر التلفزيون الوطني على بثها كانت للترحم على ضحايا الإرهاب، وكانت ذاكرة للجزائريين مهما كانت توجهاتهم السياسية لأن هذه الأمانة التي تسمى الجزائر يجب أن تحفظ".
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بثه التلفزيون الجزائري في ذكرى المصالحة
انتفاضة ضد الفيلم الوثائقي "حتى لا ننسى"
محمد.ل
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
وقعت شخصيات سياسية ومثقفون وصحفيون عريضة استنكار وتنديد بمضمون الفيلم الوثائقي "حتى لا ننسى" الذي بثه، مؤخرا التلفزيون الجزائري بمناسبة الذكرى الـ12 للمصالحة الوطنية.
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ونشر نحو 30 ناشطا عريضة الإستنكار عبر مواقع التواصل الإجتماعي تنديدا بما وصفوه تضمن الفيلم الوثائقي "صورا صادمة".
وجاء في البيان "بث التلفزيون الجزائري وبعض القنوات الخاصة في الذكرى 12 للمصالحة الوطنية مجموعة حصص حول الأحداث الدموية التي عاشتها الجزائر، تضمنت صورا مرعبة وصادمة لمشاهد الدم والقتل والتنكيل بجثث المواطنين العزل إبان العشرية السوداء".
واعتبر موقعو البيان أن "بث هذه المشاهد يعتبر فعلا شنيعا ومخالفا لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام، ولمضامين قانون المصالحة خاصة المادة 46 التي تنص على منع استعمال أي تصريح أو كتابة أو أي عمل آخر لجراح المأساة الوطنية بشكل علني وتعريض من يقوم بمثل هاته الممارسات بالسجن والغرامة المالية".
وبحسب موقعي البيان، فإنه قد "قد بدا واضحا أن برمجة هذه الحصص في هذا الوقت هو دليل على الانسداد والفشل السياسي والتخبط الذي أصاب العصب المتصارعة في أعلى هرم السلطة".
وأضاف البيان أنه "فعوض فتح باب الحوار مع كل الأطراف ومصارحة المواطنين بحقيقة الوضع، وبعد استنفاد كل وسائل شراء السلم الاجتماعي لجأ النظام لأسلوب التخويف والترهيب والتهديد بالعودة لسنوات الدم والقتل في حالة إصرار الشعب على مطالبه السياسية والاجتماعية والبحث في مصير الأموال التي صرفت منذ 1999".
وأردف البيان نفسه "نحن الموقعون أسفله، من مثقفين وإعلاميين وأساتذة ونشطاء المجتمع المدني نستنكر مثل هذه الممارسات الهادفة لإرهاب وتخويف الشعب من طرف إعلام السلطة والتي لن تزيد الوضع إلا احتقانا، وندعو سلطة الضبط السمعي البصري لتحمل مسؤولية تطبيق القانون لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات الخطيرة في وسائل الإعلام".
ومساء الجمعة، 29 سبتمبر الماضي، بث التلفزيون الجزائري شريطا وثائقيا تحت عنوان "حتى لا ننسى"، تضمن مشاهد حية لمخلفات عمليات "إرهابية"، مثل مجازر وتفجيرات شهدتها البلاد خلال عقد التسعينيات، أثناء الأزمة الأمنية.
وبثت هذه المشاهد لأول بمناسبة الذكرى الـ 12 لاستفتاء حول قانون المصالحة الوطنية في 29 سبتمبر 2005، والذي تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال، مقابل "ترك العمل المسلح"، وهو ما ساهم في انحسار تخلي العشرات الإرهابيين عن العمل المسلح.
وخلفت صور التلفزيون جدلا واسعا، حيث وصفها سياسيون معارضون ونشطاء بـ"الصادمة" و"المروعة"، كونها تظهر ضحايا ممزقة جثثهم، واتهموا السلطات بـ"تخويف الشعب".
ورد الوزير الأول، أحمد أويحي، الأحد الفارط، على هذه الانتقادات بالقول: "قرأت أن هناك الكثير انتقدنا (...) فالصور التي نشكر التلفزيون الوطني على بثها كانت للترحم على ضحايا الإرهاب، وكانت ذاكرة للجزائريين مهما كانت توجهاتهم السياسية لأن هذه الأمانة التي تسمى الجزائر يجب أن تحفظ".