إصابات واعتقالات في مواجهات مع جيش الاحتلال في رام الله

أصيب 12 فلسطينياً بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، واعتقل شابين، الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، حي أم الشرايط في رام الله وحاصرت إحدى البنايات، وسط إطلاق كثيف للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، حسب الأناضول.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها نقلت مصابين بالرصاص المطاطي لمجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج.

وأضافت أن "أفراد الطاقم عالجوا عشرة آخرين ميدانياً، تنوعت إصاباتهم بين حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي".

من جانبهم، ذكر شهود عيان للأناضول، أن جيش الاحتلال اعتقل شابين خلال المواجهات، دون تحديد هوياتهم.

وفي حين لم تعرف أسباب المواجهات، عادة ما تقتحم قوات الاحتلال مناطق في الضفة، بهدف اعتقال ناشطين فلسطينيين، بينما تكون بعض تلك الاقتحامات ضمن تدريبات عسكرية للجيش.