وزير السياحة: هدفنا إعادة السائح الأجنبي

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية حسن مرموري، خلال زيارته إلى ولاية تمنراست، عن تسطير برنامج طموح لاستقطاب السياح الأجانب والمحليين، من خلال ترقية السياحة الداخلية، وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات، تعمل على رفع عدد السياح، بعد سنوات من العزوف، ومن أهم هذه الإجراءات المتخذة، هو تسهيل عملية حصول السياح الأجانب على تأشيرة الدخول إلى الجزائر، من خلال تقليص مدة الانتظار إلى أقل من 48 ساعة، والرفع من أماكن الإيواء، مع تحسين الخدمات المقدمة.

كما أكد الوزير السعي قدما نحو إجراء تربصات تكوينية للعاملين في قطاع السياحة، مع تقديم الدعم الكامل لأصحاب الوكالات السياحية، للمساهمة في إنجاح البرنامج كشريك أساسي..

وبخصوص السياحة الداخلية التي قال عنها مرموري، إنها ضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية الداخلية، وإثراء ثقافة التواصل بين الشباب والسياح من مختلف مناطق الوطن، ومن أجل ذلك سيتم إبرام اتفاق شراكة مع الخطوط الجوية من أجل تخفيض أسعار التذاكر نحو المناطق السياحية بالجنوب، من أجل تحفيز وتشجيع المواطنين على زيارة هذه المناطق، واكتشاف المناطق الخلابة.