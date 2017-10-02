دعا رئيس حركة مجتمع السلم السابق، عبد الرزاق مقري، إلى إدماج الزكاة في المنظومة الضريبية، في واحد من أبرز الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة التراجع المخيف للموارد المالية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكتب مقري في مساهمة له عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزامن وبداية شروع المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون القرض والنقد، أكد على ضرورة: "إدماج الزكاة ضمن منظومة الضرائب مع المحافظة على مصارفها الثمانية التي لو أديرت بشكل جيد، لوفرت مداخيل كبيرة ولخففت أعباء اجتماعية واقتصادية ضخمة على الدولة".
وخلص الرجل الأول السابق في حركة الراحل محفوظ نحناح، إلى هذه القراءة بعد أن عرض بالكثير من التشخيص لمرض المنظومة الضريبية، والتي من أبرز مظاهرها عجزها عن توفير الموارد المالية التي يفترض أن توفرها.
وقال مقري إن تدني الدخل السنوي للجزائري الذي يعتبر الوعاء الأساسي للضريبة، يرجع إلى ضعف الدخل القومي خارج المحروقات. أما من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك فهي "قلة المؤسسات الاقتصادية وعدم أو قلة أغلبها في التحصيل الضريبي"، وضعف عدد مشاريع الاستثمار الكبيرة التي تتحمل الاقتطاع الضريبي، وانهيار القطاع الصناعي الذي يعتبر الوعاء الأساسي للنظام الضريبي.
كما أرجع مقري ذلك إلى "الفساد المنتشر والعميق المانع للتحصيل الضريبي وتحويل مساهمات المؤسسات لصالح الأفراد وليس للخزينة العمومية، فضلا عن الامتيازات التي استفادت منها بعض الدول في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتوجه النشاط الاقتصادي إلى القطاع الموازي غير المساهم في التحصيل الصريبي".
ولمواجهة هذه المعضلة، دعا مقري إلى تشكيل "لجنة يقظة" تابعة للإدارة العامة للضرائب تتشكل من جهات معينة ومتنوعة، تتابع مدى مطابقة النظام الضريبي للسياسة المالية للدولة.
ويرى الرئيس السابق للحركة، أن من بين أنجع الحلول لأزمة السيولة التي تعاني منها البلاد، "محاربة اللوبيات المالية الداخلية والخارجية المؤثرة في صناعة السياسة الضريبية، خصوصا عند صناعة التشريع الجبائي المرتبط بقانون المالية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1نكّاز يتعرض لاعتداء بباريس
2انتفاضة ضد الفيلم الوثائقي "حتى لا ننسى"
3هدفنا إعادة السائح الأجنبي
4غرفة الشرق بتشكيلة جديدة وانتخاب المكتب التنفيذي الأسبوع القادم
5مقري: الحلّ في إدماج الزكاة في منظومة الضرائب!
Français English
الرأي
سليم قلالة
سنغافورة.. وعلك الجزائر!
معلومي ياسين
كفانا نفاقا
عبد الناصر
تصحيح الخطإ.. بالأخطاء!
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
الفيديو
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
بهدف ضمان موارد مالية لمواجهة الأزمة
مقري: الحلّ في إدماج الزكاة في منظومة الضرائب!
سفيان.ع
دعا رئيس حركة مجتمع السلم السابق، عبد الرزاق مقري، إلى إدماج الزكاة في المنظومة الضريبية، في واحد من أبرز الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة التراجع المخيف للموارد المالية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
تغطيات ذات صلة
مقري: الحلّ في إدماج الزكاة في منظومة الضرائب!
هدفنا إعادة السائح الأجنبي
غرفة الشرق بتشكيلة جديدة وانتخاب المكتب التنفيذي الأسبوع القادم
انتفاضة ضد الفيلم الوثائقي "حتى لا ننسى"
نكّاز يتعرض لاعتداء بباريس
وكتب مقري في مساهمة له عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزامن وبداية شروع المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون القرض والنقد، أكد على ضرورة: "إدماج الزكاة ضمن منظومة الضرائب مع المحافظة على مصارفها الثمانية التي لو أديرت بشكل جيد، لوفرت مداخيل كبيرة ولخففت أعباء اجتماعية واقتصادية ضخمة على الدولة".
وخلص الرجل الأول السابق في حركة الراحل محفوظ نحناح، إلى هذه القراءة بعد أن عرض بالكثير من التشخيص لمرض المنظومة الضريبية، والتي من أبرز مظاهرها عجزها عن توفير الموارد المالية التي يفترض أن توفرها.
وقال مقري إن تدني الدخل السنوي للجزائري الذي يعتبر الوعاء الأساسي للضريبة، يرجع إلى ضعف الدخل القومي خارج المحروقات. أما من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك فهي "قلة المؤسسات الاقتصادية وعدم أو قلة أغلبها في التحصيل الضريبي"، وضعف عدد مشاريع الاستثمار الكبيرة التي تتحمل الاقتطاع الضريبي، وانهيار القطاع الصناعي الذي يعتبر الوعاء الأساسي للنظام الضريبي.
كما أرجع مقري ذلك إلى "الفساد المنتشر والعميق المانع للتحصيل الضريبي وتحويل مساهمات المؤسسات لصالح الأفراد وليس للخزينة العمومية، فضلا عن الامتيازات التي استفادت منها بعض الدول في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتوجه النشاط الاقتصادي إلى القطاع الموازي غير المساهم في التحصيل الصريبي".
ولمواجهة هذه المعضلة، دعا مقري إلى تشكيل "لجنة يقظة" تابعة للإدارة العامة للضرائب تتشكل من جهات معينة ومتنوعة، تتابع مدى مطابقة النظام الضريبي للسياسة المالية للدولة.
ويرى الرئيس السابق للحركة، أن من بين أنجع الحلول لأزمة السيولة التي تعاني منها البلاد، "محاربة اللوبيات المالية الداخلية والخارجية المؤثرة في صناعة السياسة الضريبية، خصوصا عند صناعة التشريع الجبائي المرتبط بقانون المالية".