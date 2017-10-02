صنع ممثل محضري بجاية واضح عز الدين، مفاجأة انتخابات تجديد الغرفة الجهوية لمحضري الشرق بحصوله على 199 صوت، يليه منسق مجلس قضاء أم البواقي قساس الطاهر، وحل ثالثا عضو الغرفة الوطنية الأسبق مباركية عبد الله، متبوعا بزميله من مجلس قضاء برعريريج بلواعر عبد الرؤوف، وجاء في الصف الخامس أول رئيس لغرفة الشرق سلمى عبد القادر، متبوعا بمنسق مجلس قضاء تبسة دهام حميد، ثم زميلة من نفس المجلس وعضو اللجنة العلمية مباركي التهامي.
وحل ثامنا وتاسعا على التوالي وجهان شابان وهما شايب راسو عادل (الطارف) وكور انيس (عنابة)، ثم عاشرا مندوب محكمة الخروب بقسنطينة رقيق محمد، متبوعا بمندوب محكمة نقاوس بباتنة عبيبسي عمار، وفي الصف الثاني عشر أمين المال الأسبق بركان صالح، ثم المنسق السابق لمجلس الوادي بلعروسي حمزة في الصف الرابع عشر، ثالث ممثل لعاصمة البيبان في الغرفة وهو عليوي فؤاد، ليحل في الصف الأخير الممثل الثاني لمجلس قضاء سطيف في الغرفة احمد بودي ومنسق مجلس قضاء ورقلة بن الشيخ فيصل الذي قدم طعنا في النتيجة رفقة العائد إلى النضال بعد سنوات من التوقف غضاب صليحة من قالمة.
العملية الانتخابية التي دامت 12 ساعة، تأخرت اربع ساعات عن موعدها المبرمج إلى ما بعد الزوال، انطلقت على الساعة الرابعة والنصف مساء، واختتمت في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا، بعد تشكيل المكتب المشرف على العملية الانتخابية برئاسة أقدم محضري خنشلة محمدي عبد الوحيد.
ليتولى رئيس اللجنة، اعلان النتائج الأولية كانت الغلبة فيه للأوراق الملغاة بـ245 ورقة من بين 620 مصوت، مع تسجيل غياب 63 محضرا قضائيا تابعا لغرفة الشرق، ويؤجل الحسم في تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد ورئيس الغرفة إلى الأسبوع القادم، بعد دراسة كل الطعون واعلان النتائج النهائية.
وشهد عرض التقريرين الأدبي والمالي على الجمعية العامة من طرف المكتب التنفيذي للغرفة الجهوية السابقة، نقاشا "حامي الوطيس"، استطاع المكتب التنفيذي برئاسة الخير بوقرن، بتجربته وحكمته المعهودتين، السيطرة على جميع المداخلات، ومنح الفرصة لكافة الراغبين في التدخل، من اجل تقييم العهدة السابقة لأكبر الغرف الجهوية الممثلة للأعوان القضائيين.
انتخابات المحضرين في الشرق بالأرقام
ـ الأوراق الملغاة تعتلي الترتيب بـ245 ورقة بنسبة 40% من الأصوات.
ـ الأستاذ واضح عز الدين ( 38 سنة) يتصدر الفائزين بـ199 صوت.
ـ الأستاذ سلمى عبد القادر اكبر عضو والأستاذ شايب راسو عادل أصغر عضو.
ـ 6 اعضاء جدد من الدفعة الأخيرة سنهم بين 36 سنة و40 سنة.
ـ الصندوق والمادة 32 يتحالفان ضد أعضاء الغرفة السابقة.
ـ تمثيل 10 مجالس قضائية من بين 17 مجلسا قضائيا شارك في الانتخابات.
ـ برج بوعريريج (3 فائزين)، قسنطينة، سطيف، تبسة (فائزان)، بجاية، باتنة، عنابة، الطارف، تبسة، أم البواقي بفائز واحد.
ـ 7 مجالس قضائية لم يسعفها الحظ في الفوز، وهي سكيكدة بـ6 مترشحين، قالمة بـ5 مرشحين، جيجل وبسكرة بـ3 مترشحين، ميلة وخنشلة بمترشحين وورقلة بمرشح واحد.
ـ مجلسان قضائيان لما يقدما مرشحين عنهما وهما (سوق اهراس واليزي).
ـ العنصر النسوي بدون تمثيل مع مشاركة 3 محضرات.
ـ 24 ساعة استغرقتها الجمعية العامة الانتخابية في سابقة هي الأولى في تاريخ المهنة.
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غرفة الشرق بتشكيلة جديدة وانتخاب المكتب التنفيذي الأسبوع القادم
ق.و
صنع ممثل محضري بجاية واضح عز الدين، مفاجأة انتخابات تجديد الغرفة الجهوية لمحضري الشرق بحصوله على 199 صوت، يليه منسق مجلس قضاء أم البواقي قساس الطاهر، وحل ثالثا عضو الغرفة الوطنية الأسبق مباركية عبد الله، متبوعا بزميله من مجلس قضاء برعريريج بلواعر عبد الرؤوف، وجاء في الصف الخامس أول رئيس لغرفة الشرق سلمى عبد القادر، متبوعا بمنسق مجلس قضاء تبسة دهام حميد، ثم زميلة من نفس المجلس وعضو اللجنة العلمية مباركي التهامي.
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وحل ثامنا وتاسعا على التوالي وجهان شابان وهما شايب راسو عادل (الطارف) وكور انيس (عنابة)، ثم عاشرا مندوب محكمة الخروب بقسنطينة رقيق محمد، متبوعا بمندوب محكمة نقاوس بباتنة عبيبسي عمار، وفي الصف الثاني عشر أمين المال الأسبق بركان صالح، ثم المنسق السابق لمجلس الوادي بلعروسي حمزة في الصف الرابع عشر، ثالث ممثل لعاصمة البيبان في الغرفة وهو عليوي فؤاد، ليحل في الصف الأخير الممثل الثاني لمجلس قضاء سطيف في الغرفة احمد بودي ومنسق مجلس قضاء ورقلة بن الشيخ فيصل الذي قدم طعنا في النتيجة رفقة العائد إلى النضال بعد سنوات من التوقف غضاب صليحة من قالمة.
العملية الانتخابية التي دامت 12 ساعة، تأخرت اربع ساعات عن موعدها المبرمج إلى ما بعد الزوال، انطلقت على الساعة الرابعة والنصف مساء، واختتمت في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا، بعد تشكيل المكتب المشرف على العملية الانتخابية برئاسة أقدم محضري خنشلة محمدي عبد الوحيد.
ليتولى رئيس اللجنة، اعلان النتائج الأولية كانت الغلبة فيه للأوراق الملغاة بـ245 ورقة من بين 620 مصوت، مع تسجيل غياب 63 محضرا قضائيا تابعا لغرفة الشرق، ويؤجل الحسم في تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد ورئيس الغرفة إلى الأسبوع القادم، بعد دراسة كل الطعون واعلان النتائج النهائية.
وشهد عرض التقريرين الأدبي والمالي على الجمعية العامة من طرف المكتب التنفيذي للغرفة الجهوية السابقة، نقاشا "حامي الوطيس"، استطاع المكتب التنفيذي برئاسة الخير بوقرن، بتجربته وحكمته المعهودتين، السيطرة على جميع المداخلات، ومنح الفرصة لكافة الراغبين في التدخل، من اجل تقييم العهدة السابقة لأكبر الغرف الجهوية الممثلة للأعوان القضائيين.
انتخابات المحضرين في الشرق بالأرقام
ـ الأوراق الملغاة تعتلي الترتيب بـ245 ورقة بنسبة 40% من الأصوات.
ـ الأستاذ واضح عز الدين ( 38 سنة) يتصدر الفائزين بـ199 صوت.
ـ الأستاذ سلمى عبد القادر اكبر عضو والأستاذ شايب راسو عادل أصغر عضو.
ـ 6 اعضاء جدد من الدفعة الأخيرة سنهم بين 36 سنة و40 سنة.
ـ الصندوق والمادة 32 يتحالفان ضد أعضاء الغرفة السابقة.
ـ تمثيل 10 مجالس قضائية من بين 17 مجلسا قضائيا شارك في الانتخابات.
ـ برج بوعريريج (3 فائزين)، قسنطينة، سطيف، تبسة (فائزان)، بجاية، باتنة، عنابة، الطارف، تبسة، أم البواقي بفائز واحد.
ـ 7 مجالس قضائية لم يسعفها الحظ في الفوز، وهي سكيكدة بـ6 مترشحين، قالمة بـ5 مرشحين، جيجل وبسكرة بـ3 مترشحين، ميلة وخنشلة بمترشحين وورقلة بمرشح واحد.
ـ مجلسان قضائيان لما يقدما مرشحين عنهما وهما (سوق اهراس واليزي).
ـ العنصر النسوي بدون تمثيل مع مشاركة 3 محضرات.
ـ 24 ساعة استغرقتها الجمعية العامة الانتخابية في سابقة هي الأولى في تاريخ المهنة.