توقيف 12 شخصا وحجز مخدرات ومهلوسات في براقي بالعاصمة

ألقت مصالح الدرك الوطني القبض على 12 شخصا وحجزت 2 كلغ من مادة الكيف المعالج و291 قرص مهلوس في إطار عمليات مختلفة بالجزائر العاصمة ضد شبكات متخصصة في ترويج المخدرات.

وأوضح البيان أن الفرقة الإقليمية بالضفة الخضراء تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية على مستوى بلديتي برج الكيفان والدار البيضاء وتم بعد تعقب تحركات المشتبه فيهما توقيف الأخوين "ب. م" و"ب.ع" البالغين من العمر 26 و30 سنة وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بنحو 147 غرام، بالإضافة إلى 106 قرص مهلوس من نوع "كيتيل" وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات.

كما أسفر التحقيق بالاستعانة بالثنائي السينو- تقني "الكلب البوليسي" وتفتيش منازل المشتبه فيهم عن كشف كميات من مخدرات الكيف المعالج قدرت بنحو 142.1 كلغ وتم توقيف المروج الرئيس لهذه السموم.

وبعد استكمال مجريات التحقيق قدم الأشخاص الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية بالحراش حسب نفس المصدر.

وأبرز البيان أنه في عملية ثانية تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة من توقيف مروج مخدرات مبحوث عنه وحجز 87 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع وكمية من المخدرات قدرت بنحو 61 غراما وأسلحة بيضاء.

واستنادا إلى ذات المصدر، قامت الكتائب الإقليمية للدرك الوطني بكل من زرالدة، الشراقة، براقي، بئر توتة من توقيف 8 أشخاص وحجز 98 قرصا مهلوسا و797 غرام من مادة الكيف المعالج وحجز أسلحة بيضاء.

وذكر ذات المصدر أنه تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، حيث أودعوا الحبس بمؤسستي إعادة التربية بالقليعة والحراش.