حسب آخر تصنيف لأحسن الجامعات في 2017 الجامعات الجزائرية خارج التصنيف العالمي وفي ذيل التصنيف الإفريقي

أظهر آخر تصنيف عالمي لأحسن 200 جامعة في 2017 قام به موقع "uni Runk" من جديد بأن الجامعات الجزائرية لا تزال خارج التصنيف عالميا، فيما توسطت الترتيب إفريقيا من خلال احتلال جامعة قاصدي مرباح ورقلة للمرتبة 41 ضمن أحسن 200 جامعة في إفريقيا، والمرتبة 38 ضمن أحسن جامعة عربية، في وقت سبق لوزير التعليم العالي الطاهر حجار وأن شكك في مصداقية هذه التصنيفات، متهما الدول بدفع أموال لضمان مرتبة لجامعاتها.

ويكشف التصنيف الأخير الذي قام به موقع "uni Runk" بأن الجامعات الأمريكية لا تزال مسيطرة على المراتب الأولى ضمن أحسن 200 جامعة في العالم، فيما تربعت الجامعات بجنوب إفريقيا على العشر مراتب أولى ضمن أحسن 200 جامعة إفريقية، لتأتي بعدها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرتبة 11 تليها جامعة القاهرة في المرتبة 13، في حين تبرز 25 جامعة جزائرية ضمن الترتيب الإفريقي لـ200 أفضل جامعة، وهذا بداية من المرتبة 41 التي احتلتها جامعة قاصدي مرباح بورقلة تليها أبو بكر بلقايد بتلمسان في المرتبة 51، وبعدها جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 12، في المرتبة 59، في حين تحصلت جامعة محمد خيثر بسكرة في61، تليها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار في المرتبة 68.

فيما احتلت جامعة مولود معمري بتيزي وزو المرتبة 83، وجامعة الجزائر1 المرتبة 85، تليها جامعة فرحات عباس بسطيف في المرتبة 86، وجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية المرتبة 90، وبعدها جامعة عبد الحميد بن باديس مسغانم المرتبة 98، وجامعة باتنه1 المرتبة 100، فيما تحصلت جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف على المرتبة 103، وجامعة محمد بوضياف المسيلة 111، وجيلالي اليابس سيدي بلعباس المرتبة 130، بعدها جامعة العلوم والتكنولجويا وهران 136، وجامعة أحمد بن بله وهران المرتبة 141، فيما تذيلت كل من جامعة باجي مختار عنابة الترتيب في المرتبة 150 تليها امحمد بوقرة بومرداس 161، ثم جامعة 20 أوت سكيكدة 163 وبعدها جامعة يحي فارس المدية 171، تليها جامعة الصديق بن يحيى جيجل 177، أما المدرسة العليا للإعلام الآلي فحازت المرتبة 182 تليها جامعة ابن خلدون بتيارت في المرتبة 183، لتتذيل كل من جامعة 8 ماي 1945 بقالمة وجامعة العربي تبسي بتبسة ذيل الترتيب الإفريقي لأحسن جامعة باحتلال الأولى المرتبة 196 والثانية المرتبة 199.