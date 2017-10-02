شهدت الإقامة الجامعية 500 سرير بتبسة، نهاية الأسبوع الماضي، فوضى عارمة، بعد إقدام مجموعة من الطلبة، على اقتحام مقر إدارة الإقامة، ومحاولة الاعتداء على مدير الخدمات الجامعية، ومدير الإقامة حرقا باستعمال قارورة بنزين، ولولا تدخل أعوان الأمن ومجموعات طلابية، وممثلين عن تنظيمات طلابية لتهدئة الطلبة الغاضبين، لوقعت كارثة كبرى داخل الإقامة، التي تعاني عدة مشاكل، على غرار بقية الإقامات الأخرى، التي تعيش وضعا كارثيا.
الحادثة وقعت عندما حاول بعض الطلبة، رفع جملة من الانشغالات والمشاكل التي يعانيها الطلبة المقيمون في الإقامة الجامعية، بدءا من وجبات الإطعام والطوابير الطويلة في المطعم، والتي تتسبب يوميا في حرمان عديد الطلبة من الحصول وجباتهم الغذائية، خاصة أن تقديم الوجبات يتم تزامنا مع تلقي العديد من الطلبة للدروس في المدرجات. فضلا عن مشكل غياب النظافة خاصة على مستوى دورات المياه، وهو ما أثار غضب الطلبة وتسبب في إحداث حالة احتقان بينهم وبين المسؤولين، ليقدم الطلبة الغاضبون على احتجازهم داخل المكتب وهددوهم بالحرق.
الحادثة أعادت إلى الأذهان الحادثة التي الأخيرة التي اهتزت على وقعها بلدية بوخضرة عندما اقتحم مواطن مكتب رئيس البلدية وبيده إناء مملوء بالبنزين، وهدد بالحرق الجماعي لأعضاء لجنة ولائية كانت بداخل المكتب برفقة نائب رئيس البلدية، لدراسة ملفات القطع الأرضية، وقبلها حادثة مسجد بجن عندما أقدم شاب على سكب البنزين الممزوج ببعض المواد الكميائية الأخرى على المصلين الذين كانوا منهمكين في أداء صلاة الجمعة شهر أفريل الماضي، وإضرام النار فيهم من دون شفقة ولا رحمة، ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن أربعين آخرين لازالوا إلى حد اليوم يعانون من آثار الإصابات والحروق الخطيرة التي تعرضوا لها وقتها.
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طلبة يحتجزون مسؤولين بالإقامة الجامعية ويهددون بحرقهم
بلقاسم . د
شهدت الإقامة الجامعية 500 سرير بتبسة، نهاية الأسبوع الماضي، فوضى عارمة، بعد إقدام مجموعة من الطلبة، على اقتحام مقر إدارة الإقامة، ومحاولة الاعتداء على مدير الخدمات الجامعية، ومدير الإقامة حرقا باستعمال قارورة بنزين، ولولا تدخل أعوان الأمن ومجموعات طلابية، وممثلين عن تنظيمات طلابية لتهدئة الطلبة الغاضبين، لوقعت كارثة كبرى داخل الإقامة، التي تعاني عدة مشاكل، على غرار بقية الإقامات الأخرى، التي تعيش وضعا كارثيا.
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الحادثة وقعت عندما حاول بعض الطلبة، رفع جملة من الانشغالات والمشاكل التي يعانيها الطلبة المقيمون في الإقامة الجامعية، بدءا من وجبات الإطعام والطوابير الطويلة في المطعم، والتي تتسبب يوميا في حرمان عديد الطلبة من الحصول وجباتهم الغذائية، خاصة أن تقديم الوجبات يتم تزامنا مع تلقي العديد من الطلبة للدروس في المدرجات. فضلا عن مشكل غياب النظافة خاصة على مستوى دورات المياه، وهو ما أثار غضب الطلبة وتسبب في إحداث حالة احتقان بينهم وبين المسؤولين، ليقدم الطلبة الغاضبون على احتجازهم داخل المكتب وهددوهم بالحرق.
الحادثة أعادت إلى الأذهان الحادثة التي الأخيرة التي اهتزت على وقعها بلدية بوخضرة عندما اقتحم مواطن مكتب رئيس البلدية وبيده إناء مملوء بالبنزين، وهدد بالحرق الجماعي لأعضاء لجنة ولائية كانت بداخل المكتب برفقة نائب رئيس البلدية، لدراسة ملفات القطع الأرضية، وقبلها حادثة مسجد بجن عندما أقدم شاب على سكب البنزين الممزوج ببعض المواد الكميائية الأخرى على المصلين الذين كانوا منهمكين في أداء صلاة الجمعة شهر أفريل الماضي، وإضرام النار فيهم من دون شفقة ولا رحمة، ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن أربعين آخرين لازالوا إلى حد اليوم يعانون من آثار الإصابات والحروق الخطيرة التي تعرضوا لها وقتها.