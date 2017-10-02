هاجم عشرات الشباب الغاضب ببلدية تندلة بالولاية المنتدبة المغير، الواقعة على بعد 170 كم عن مقر ولاية الوادي، الخميس،مقر ثكنة الدرك الوطني بالبلدية المذكورة، إثر مقتل شاب في الـ 17 من العمر، يدرس في السنة الثالثة ثانوي، في حادث اصطدام بين سيارة تابعة للدرك كان سائقها في طريقه لإيصال أبنائه للمدرسة، ودراجة نارية كان يقودها الضحية ليتوفى في عين المكان مُتأثرا بجراحه وسط حديث عن فرار السائق.
وهاجم غاضبون ببلدية تندلة الثكنة وقاموا بتطويقها وحرق العجلات المطاطية، مطالبين بتحويل السائق للمثول الفوري أمام الجهات القضائية، وهو ما استدعى تدخل قوات الدرك لتفريق المتظاهرين، أين استعملت الغازات المسيلة للدموع، وحسب عدد من أعيان بلدية تندلة، فإن غضب المواطنين واحتجاجهم ليس بسبب الحادث الذي أدى إلى وفاة الشاب، ولكن بسبب عملية الدهس والفرار من دون تقديم يد العون للضحية أو إسعافه. وهو ما أثار غضب وسخط المواطنين، كما أضاف عدد من أعيان البلدية أن غياب وحدة للاستعجالات الطبية هناك زاد من تصعيد الأحداث واستياء المواطنين.
ومع انطلاق المشادة بين رجال الأمن والمحتجين تم غلق الطرقات المؤدية إلى تراب بلدية تندلة، وتحدثت مصادر مطلعة عن تنقل كبير لقوات مكافحة الشغب بكل من الوادي، جامعة والمغير إلى عين المكان، وقامت بتطويقه، كما تحدثت ذات المصادر عن تنقل قائد مجموعة الدرك لتهدئة الأوضاع والحيلولة دون اتساع رقعة الاحتجاجات، فيما عاد الهدوء لمدينة تندلة يوم أمس، وسط تعزيزات أمنية مشددة، أين تتواجد قوات الأمن في جميع أرجاء البلدية، كما لم تسجل أي حصيلة للجرحى سوى في صفوف المواطنين أو عناصر الأمن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1استصدار جماعي للبطاقة الذهبية لبريد الجزائر
2تلميذ مطرود يعتدي على أستاذه في يوم المعلم بالبويرة
3جزائري يقاضي زوجته السورية بتهمة ترك الأسرة
4مسيرة شركة تتسبب في مطالبة الضرائب لزبونها بـ 1.5 مليار سنتيم
5الدرك يحرر فتاة مختطفة ليلا من أربعة شبان ببسكرة
Français English
الرأي
سليم قلالة
سنغافورة.. وعلك الجزائر!
معلومي ياسين
كفانا نفاقا
عبد الناصر
تصحيح الخطإ.. بالأخطاء!
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
الفيديو
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
بعد اصطدام سيارة درك بدراجة الضحية
مقتل شاب يفجر غضب مواطنين في الوادي
يوسف رزاق سالم / نور الدين غزال
هاجم عشرات الشباب الغاضب ببلدية تندلة بالولاية المنتدبة المغير، الواقعة على بعد 170 كم عن مقر ولاية الوادي، الخميس،مقر ثكنة الدرك الوطني بالبلدية المذكورة، إثر مقتل شاب في الـ 17 من العمر، يدرس في السنة الثالثة ثانوي، في حادث اصطدام بين سيارة تابعة للدرك كان سائقها في طريقه لإيصال أبنائه للمدرسة، ودراجة نارية كان يقودها الضحية ليتوفى في عين المكان مُتأثرا بجراحه وسط حديث عن فرار السائق.
تغطيات ذات صلة
مقتل شاب يفجر غضب مواطنين في الوادي
مسيرة شركة تتسبب في مطالبة الضرائب لزبونها بـ 1.5 مليار سنتيم
توقيف 12 شخصا وحجز مخدرات ومهلوسات في براقي بالعاصمة
حجز 15 محركا و"خردة"سيارات قادمة من مرسيليا بميناء الجزائر
محتال بإسم مستعار يبيع ضحاياه أراضي وهمية في العاصمة!
وهاجم غاضبون ببلدية تندلة الثكنة وقاموا بتطويقها وحرق العجلات المطاطية، مطالبين بتحويل السائق للمثول الفوري أمام الجهات القضائية، وهو ما استدعى تدخل قوات الدرك لتفريق المتظاهرين، أين استعملت الغازات المسيلة للدموع، وحسب عدد من أعيان بلدية تندلة، فإن غضب المواطنين واحتجاجهم ليس بسبب الحادث الذي أدى إلى وفاة الشاب، ولكن بسبب عملية الدهس والفرار من دون تقديم يد العون للضحية أو إسعافه. وهو ما أثار غضب وسخط المواطنين، كما أضاف عدد من أعيان البلدية أن غياب وحدة للاستعجالات الطبية هناك زاد من تصعيد الأحداث واستياء المواطنين.
ومع انطلاق المشادة بين رجال الأمن والمحتجين تم غلق الطرقات المؤدية إلى تراب بلدية تندلة، وتحدثت مصادر مطلعة عن تنقل كبير لقوات مكافحة الشغب بكل من الوادي، جامعة والمغير إلى عين المكان، وقامت بتطويقه، كما تحدثت ذات المصادر عن تنقل قائد مجموعة الدرك لتهدئة الأوضاع والحيلولة دون اتساع رقعة الاحتجاجات، فيما عاد الهدوء لمدينة تندلة يوم أمس، وسط تعزيزات أمنية مشددة، أين تتواجد قوات الأمن في جميع أرجاء البلدية، كما لم تسجل أي حصيلة للجرحى سوى في صفوف المواطنين أو عناصر الأمن.