طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بإدخال تعديلات على قانون القرض والنقد تسمح لهم بمراقبة عملية طبع الأوراق النقدية وكذا إدخال الصيرفة الإسلامية.
وأكد بيان للمجلس، الجمعة، أن مكتبه عقد اجتماعا ترأسه السيد سعيد بوحجة درس خلال سبعة تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر 03 -11 المتعلق بالنقد والقرض ثم أحال منها ستة استوفت الشروط القانونية على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.
من جهته أكد رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، أن أغلب هذه التعديلات قدمها نواب حركة مجتمع السلم.
وأقترح النواب إنشاء لجنة برلمانية مكونة من نواب من المجلس وأعضاء من مجلس الأمة لمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي.
ومن بين التعديلات المقترحة أيضا حسب النائب عن الحركة، فاطمة سعيدي،إدخال الصيرفة المالية الإسلامية في هذا ومراجعة مدة العمل بالتمويل غير التقليدي (طبع الأموال) وتقليصها من خمس سنوات كما هو مقترح في مشروع القانون إلى سنة قابلة للتجديد، وكذا مجالات توظيفها حيث يقترح التعديل النص على حصرها في ميزانية التجهيز والاستثمار فقط، وتسقيف قيمة الأموال التي ستضخ من قبل بنك الجزائر لدى الخزينة العمومية حيث لا يمكن أن تتجاوز العجز السنوي المسجل لدى الخزينة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1نواب يطالبون بلجنة لمراقبة طبع الدينار
Français English
الرأي
سليم قلالة
سنغافورة.. وعلك الجزائر!
معلومي ياسين
كفانا نفاقا
عبد الناصر
تصحيح الخطإ.. بالأخطاء!
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
الفيديو
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
اقتراح سبع تعديلات على قانون النقد
نواب يطالبون بلجنة لمراقبة طبع الدينار
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بإدخال تعديلات على قانون القرض والنقد تسمح لهم بمراقبة عملية طبع الأوراق النقدية وكذا إدخال الصيرفة الإسلامية.
تغطيات ذات صلة
نواب يطالبون بلجنة لمراقبة طبع الدينار
لا خروج من الأزمة إلا بسعر للبترول يفوق 70 دولارا
أمريكيون يطلبون صفقات الغاز الصخري ويوافقون على القاعدة 51 ـ49!
أرباب عمل يتسببون في "إفلاس" صناديق الضمان الاجتماعي!
قروض حلال لشراء "إبيزا" و"كادي" و"بيكانتو" الجزائرية
وأكد بيان للمجلس، الجمعة، أن مكتبه عقد اجتماعا ترأسه السيد سعيد بوحجة درس خلال سبعة تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر 03 -11 المتعلق بالنقد والقرض ثم أحال منها ستة استوفت الشروط القانونية على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.
من جهته أكد رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، أن أغلب هذه التعديلات قدمها نواب حركة مجتمع السلم.
وأقترح النواب إنشاء لجنة برلمانية مكونة من نواب من المجلس وأعضاء من مجلس الأمة لمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي.
ومن بين التعديلات المقترحة أيضا حسب النائب عن الحركة، فاطمة سعيدي،إدخال الصيرفة المالية الإسلامية في هذا ومراجعة مدة العمل بالتمويل غير التقليدي (طبع الأموال) وتقليصها من خمس سنوات كما هو مقترح في مشروع القانون إلى سنة قابلة للتجديد، وكذا مجالات توظيفها حيث يقترح التعديل النص على حصرها في ميزانية التجهيز والاستثمار فقط، وتسقيف قيمة الأموال التي ستضخ من قبل بنك الجزائر لدى الخزينة العمومية حيث لا يمكن أن تتجاوز العجز السنوي المسجل لدى الخزينة.