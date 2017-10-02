أقدم تلاميذ متوسطة سيدي خليل القديمة على القيام بحركة احتجاجية نهاية الأسبوع المُنقضي، وامتنعوا عن الدراسة بسبب غياب الإدارة، وحالة التسيب في المؤسسة، فيما أوضحت بعض المصادر حسب تصريحاتهم للشروق، أن المدير موقف مؤقتا على خلفية متابعة قضائية.
وفي ذات الموضوع طالب التلاميذ بتعيين مدير ومقتصد للمؤسسة، حيث أنهم تضرروا من غياب الإدارة على حد تعبيرهم، نظرا لتعطل مصالحهم من بينها بيع الكتب، استخراج الشهادات المدرسية وكذا الإطعام المدرسي، من جهة أخرى قال ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ، العمري بن عيسى للشروق اليومي، في اتصال هاتفي، إن هذه الوضعية التي تمر بها إدارة المؤسسة أدخلت الشركاء من أساتذة وأولياء وتلاميذ في كفة واحدة، نظرا لهذا الخلل الذي عطل جميع مصالحهم، حيث طالب ذات المتحدث، بضرورة استئناف عمل الإدارة، أو تكليف أحد الأساتذة أو الإداريين ليقوم بمهام المدير، وكذا تعيين مقتصد بدلا من سلفه.
وفي سياق متصل، نقل أحد الأساتذة نفس الانشغال، مؤكدا أن التلاميذ قاموا بهذا الاحتجاج كتعبير عن سخطهم من الوضع المزري وغياب النظام بالمؤسسة، جراء شغور منصبي المدير والمقتصد، على خلفية المتابعات القضائية، حسب نفس المصدر، فيما هدد الأساتذة بدورهم، بالدخول في حركة احتجاجية بداية هذا الأسبوع إذا لم تسارع الجهات الوصية لحل هذا المشكل، كما أطلقوا نداء يناشدون فيه الجهات الوصية للتدخل وحلّ مشكلة غياب الإدارة، ليتم استئناف العمل في ظروف مستقرة.
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بسبب غياب الإدارة وتوقيف المدير
تلاميذ متوسطة سيدي خليل القديمة بالمغير ينتفضون
نور الدين غزال
أقدم تلاميذ متوسطة سيدي خليل القديمة على القيام بحركة احتجاجية نهاية الأسبوع المُنقضي، وامتنعوا عن الدراسة بسبب غياب الإدارة، وحالة التسيب في المؤسسة، فيما أوضحت بعض المصادر حسب تصريحاتهم للشروق، أن المدير موقف مؤقتا على خلفية متابعة قضائية.
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وفي ذات الموضوع طالب التلاميذ بتعيين مدير ومقتصد للمؤسسة، حيث أنهم تضرروا من غياب الإدارة على حد تعبيرهم، نظرا لتعطل مصالحهم من بينها بيع الكتب، استخراج الشهادات المدرسية وكذا الإطعام المدرسي، من جهة أخرى قال ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ، العمري بن عيسى للشروق اليومي، في اتصال هاتفي، إن هذه الوضعية التي تمر بها إدارة المؤسسة أدخلت الشركاء من أساتذة وأولياء وتلاميذ في كفة واحدة، نظرا لهذا الخلل الذي عطل جميع مصالحهم، حيث طالب ذات المتحدث، بضرورة استئناف عمل الإدارة، أو تكليف أحد الأساتذة أو الإداريين ليقوم بمهام المدير، وكذا تعيين مقتصد بدلا من سلفه.
وفي سياق متصل، نقل أحد الأساتذة نفس الانشغال، مؤكدا أن التلاميذ قاموا بهذا الاحتجاج كتعبير عن سخطهم من الوضع المزري وغياب النظام بالمؤسسة، جراء شغور منصبي المدير والمقتصد، على خلفية المتابعات القضائية، حسب نفس المصدر، فيما هدد الأساتذة بدورهم، بالدخول في حركة احتجاجية بداية هذا الأسبوع إذا لم تسارع الجهات الوصية لحل هذا المشكل، كما أطلقوا نداء يناشدون فيه الجهات الوصية للتدخل وحلّ مشكلة غياب الإدارة، ليتم استئناف العمل في ظروف مستقرة.