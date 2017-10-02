فرق مراقبة لتحرير محاضر ضد المخالفين حملة لوقف ظاهرة بيع الخبز والحليب على الأرصفة بالبليدة

تستعد ولاية البليدة لإطلاق خلال الأيام القليلة القادمة حملة واسعة للقضاء على ظاهرة بيع الخبز والحليب على الأرصفة التي أضحت علاوة على أنها تهدد صحة المستهلك تؤثر على قدرته الشرائية لكونها تباع بأسعار تفوق تلك المقنّنة.

وأعطى، الخميس، والي البليدة مصطفى العياضي خلال أشغال المجلس التنفيذي الذي تناول ملفي الدخول المهني والأسواق الجوارية تعليمات صارمة لمختلف المصالح المعنية بضرورة شنّ حملة واسعة ضد كل تاجر يقوم بعرض مادتي الخبز أو الحليب للبيع على الأرصفة من دون احترام أدنى شروط الحفظ والنظافة.

وأمر الوالي بتشكيل فرق مراقبة تضم ممثلين عن مديرية التجارة ومصالح الأمن بهدف القيام بدوريات مراقبة بشكل دوري لرصد مثل هذه المخالفات مع حجز السلع المعروضة وتحرير محضر في حق مرتكبيها مع إمكانية الغلق النهائي للمحل.

وتعرف هذه الظاهرة انتشارا واسعا عبر مختلف أحياء وشوارع بلديات الولاية، حيث يفضل المستهلك اقتناءها من الباعة المتجوّلين الذين يعرضون هاتين المادتين سيما الخبز وعلى مدار ساعات اليوم تحت أشعة الشمس ووسط غبار المركبات غير مبالين بآثارها السلبية على صحتهم.

كما أمر الوالي أيضا مدير المصالح الفلاحية بمباشرة تحقيق للكشف عن مصدر تموين هؤلاء التجار المخالفين بمنتج حليب الأكياس الذي يتم عرضه للبيع بطريقة تعرض صحة المستهلك للخطر وكذا بأسعار تضاهي أو تتجاوز 35 دج، مع العلم أن سعره المقنن هو 25 دج ملحا على إلزامية اتخاذ إجراءات ردعية ضد المصنع الذي يثبت تورطه.

من جهة أخرى، كشف تقرير عرض وضعية الأسواق الجوارية التي تتوفر عليها الولاية عن استغلال 37 فضاء فقط من أصل 343 محل موزع عبر تراب الولاية، بسبب عزوف معظم المستفيدين من هذه المحلات عن مزاولة نشاطهم بحجة تواجد عدد كبير منها بمناطق معزولة.

وفي هذا السياق، أمر الوالي بإلغاء قائمة المستفيدين من هذه المحلات وإعداد قائمة أخرى، إلى جانب استغلال تلك التي تتواجد بمناطق معزولة، والتي لا تصلح للنشاط التجاري لأغراض أخرى كتحويلها لمرافق رياضية أو ثقافية وهذا بعد إعادة تهيئتها.