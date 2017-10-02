المدير العام لسونلغاز يشهر سيف الحجاج 77 مليار ديون الشركة ومشاريع جديدة لإنهاء معضلة الكهرباء بأدرار

كشف المدير العام لشركة سونلغاز، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أدرار مؤخرا، أن استرجاع ديون الشركة أصبح اليوم ضرورة ملحة في ظل الظروف المالية التي تعرفها البلاد، مؤكدا في ذات الوقت، بأن ديون الشركة بلغت 77 مليار دج على عاتق الزبائن.

وقال نفس المتحدث لـ" الشروق" إنه يجب استرجاع الديون لضمان تسجيل برامج جديدة داعيا في نفس الوقت زبائن المجمّع، إلى تفهم الوضع وتسديد فواتيرهم لتمكن ذات المجمّع من تجسيد مشاريعه الضخمة لتحسين الخدمة نوعا وكيفا.

وتحدث ذات المدير أمام إطارات شركته وعماله على المشاريع الجديدة التي ستنجز بولاية أدرار لأول مرة والمتمثلة في إنجاز محوّلات 60/220 وخطوط نقل الكهرباء بقوة 60 كيلو فولط بدلا من 30 كيلو فولط كما كانت في السابق، بالإضافة إلى إنجاز محوّلين كهربائيين جديدين بكل من أدرار وتميمون من 40 ميغا فولط إلى 80 ميغا فولط وإنجاز خطوط كهربائية جديدة .

وشدّد المدير العام لمجمع شركة سونلغاز، على ضرورة العمل على استرداد الديون التي هي على عاتق زبائن الشركة في أقرب الآجال، ما يعني بأن ذات المدير قد أشهر سيف الحجاج في وجه الزبائن من أجل استرداد الديون .