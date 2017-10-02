دعا، مقداد حاج والي المسيلة، رؤساء البلديات إلى ضرورة الإسراع في إطلاق المشاريع المتأخرة، مُهددا باتخاذ إجراءات إدارية لإلغاء تلك المشاريع وتحويل أموالها إلى الخزينة العمومية.
وشدّد الوالي على هامش لقاء ضم أميار 21 بلدية و7 رؤساء دوائر بالجهة الشمالية الغربية للولاية على أهمية استدراك مختلف النقائص التنموية والحرص على تلبية انشغالات السكان وفق القدرات والإمكانيات المالية المتوفرة.
وأضاف ذات المتحدث، بأن عدة مشاريع سيتم إنجازها عن طريق اقتطاع مبالغ مالية من ميزانية البلديات والولاية والقطاعات الأخرى، على غرار مشروع السوق الأسبوعية في سيدي عيسى.
المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بعاصمة الحضنة أكد، على هامش زيارة العمل والتفقّد التي قادته أمس الأول إلى بعض بلديات دائرتي حمام الضلعة وسيدي عيسى، أن 179 مشروع تتمحور في مجملها حول ربط الأحياء والتجمّعات السكانية بمختلف الشبكات الضرورية، على غرار المياه والصرف الصحي والقضاء على النقاط السوداء، يستلزم أن تعرف طريقها إلى التجسيد الميداني وفق الآجال المسطر لها من دون أي تأخير أو تعطيل، وهي المشاريع التي كلف بها الأمين العام للولاية من أجل المتابعة الدورية والروتينية لضمان إنجازها وفق المعايير المعمول بها. وفي سياق آخر، أكد مقداد حاج، في تصريح للصحافة المحلية، بأن ملف ترسيم الحدود بين ولايتي المسيلة والبويرة وبالتحديد بين سيدي عيسى والحجرة الزرقاء متواجد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للفصل فيه، وأن القضية لا تشكل عائقا أمام السلطات المحلية التي تتكفل ببعض انشغالات سكان حي 108 مسكن التي يقع جانبا منها على تراب بلدية الحجرة الزرقاء حي 24 فيفري .
كما أن مدينة سيدي عيسى ـ حسبه ـ استفادت في الآونة الأخيرة من جملة من المشاريع الهامة على رأسها مشروع مركز الردم التقني وحماية المدينة من الفيضانات وبرامج أخرى، أضف إلى ذلك أنها تتوفر على جيوب عقارية ومساحات بإمكانها استقطاب مشاريع استثمارية واعدة خصوصا بعد الزيارة التي قادت وزير الداخلية إلى المنطقة والتي أعطت دفعا قويا للمشاريع.
للإشارة فإن الزيارة التي استغرقت يوما كاملا كانت فرصة لتدشين بعض المشاريع والمرافق كفرع إداري بحي كروع، إضافة إلى إطلاق أشغال الطريق الثانوي في الدريعات ببلدية حمام الضلعة، ومعاينة مشروع إنجاز وكالة بريدية ببلدية بني يلمان، ومسجدين بكل من ونوغة وبني يلمان، مع معاينة أشغال إنجاز 570 وحدة سكن عمومي ايجاري في سيدي عيسى، كما استمع إلى انشغالات المواطنين.
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فيما هدّد بتحويل أموالها إلى الخزينة
أوامر وتعليمات للإسراع في إطلاق 179 مشروع تنموي عبر بلديات المسيلة
أحمد قرطي
دعا، مقداد حاج والي المسيلة، رؤساء البلديات إلى ضرورة الإسراع في إطلاق المشاريع المتأخرة، مُهددا باتخاذ إجراءات إدارية لإلغاء تلك المشاريع وتحويل أموالها إلى الخزينة العمومية.
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وشدّد الوالي على هامش لقاء ضم أميار 21 بلدية و7 رؤساء دوائر بالجهة الشمالية الغربية للولاية على أهمية استدراك مختلف النقائص التنموية والحرص على تلبية انشغالات السكان وفق القدرات والإمكانيات المالية المتوفرة.
وأضاف ذات المتحدث، بأن عدة مشاريع سيتم إنجازها عن طريق اقتطاع مبالغ مالية من ميزانية البلديات والولاية والقطاعات الأخرى، على غرار مشروع السوق الأسبوعية في سيدي عيسى.
المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بعاصمة الحضنة أكد، على هامش زيارة العمل والتفقّد التي قادته أمس الأول إلى بعض بلديات دائرتي حمام الضلعة وسيدي عيسى، أن 179 مشروع تتمحور في مجملها حول ربط الأحياء والتجمّعات السكانية بمختلف الشبكات الضرورية، على غرار المياه والصرف الصحي والقضاء على النقاط السوداء، يستلزم أن تعرف طريقها إلى التجسيد الميداني وفق الآجال المسطر لها من دون أي تأخير أو تعطيل، وهي المشاريع التي كلف بها الأمين العام للولاية من أجل المتابعة الدورية والروتينية لضمان إنجازها وفق المعايير المعمول بها. وفي سياق آخر، أكد مقداد حاج، في تصريح للصحافة المحلية، بأن ملف ترسيم الحدود بين ولايتي المسيلة والبويرة وبالتحديد بين سيدي عيسى والحجرة الزرقاء متواجد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للفصل فيه، وأن القضية لا تشكل عائقا أمام السلطات المحلية التي تتكفل ببعض انشغالات سكان حي 108 مسكن التي يقع جانبا منها على تراب بلدية الحجرة الزرقاء حي 24 فيفري .
كما أن مدينة سيدي عيسى ـ حسبه ـ استفادت في الآونة الأخيرة من جملة من المشاريع الهامة على رأسها مشروع مركز الردم التقني وحماية المدينة من الفيضانات وبرامج أخرى، أضف إلى ذلك أنها تتوفر على جيوب عقارية ومساحات بإمكانها استقطاب مشاريع استثمارية واعدة خصوصا بعد الزيارة التي قادت وزير الداخلية إلى المنطقة والتي أعطت دفعا قويا للمشاريع.
للإشارة فإن الزيارة التي استغرقت يوما كاملا كانت فرصة لتدشين بعض المشاريع والمرافق كفرع إداري بحي كروع، إضافة إلى إطلاق أشغال الطريق الثانوي في الدريعات ببلدية حمام الضلعة، ومعاينة مشروع إنجاز وكالة بريدية ببلدية بني يلمان، ومسجدين بكل من ونوغة وبني يلمان، مع معاينة أشغال إنجاز 570 وحدة سكن عمومي ايجاري في سيدي عيسى، كما استمع إلى انشغالات المواطنين.