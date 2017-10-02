شنّ المكتب الولائي للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين لولاية غرداية، الخميس، وقفة احتجاجية، نظرا للعقبات التي يتخبط فيها موظفو التربية، حسب بيان له، والمتمثلة في عدم تسوية الملفات الإدارية، والمخلفات المالية العالقة بكل أنواعها، دخول مدرسي متذبذب، وتقليص الأساتذة ببعض المؤسسات.
الأمر الذي دفع بمكتب الأمانة الولائية للنقابة بالانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الوطنية لعمال التربية، ونقابة المجلس الوطني لهيئة التدريس لثلاثي الأطوار.
من جهته أوضح مدير التربية بالولاية، عمار طيباني، أن مشكل المخلفات المالية يؤرقه كثيرا أكثر من ملف آخر، لأنه ملف قديم ومتراكم جدا، تعود جذوره إلى سنة 2008، لاعتبارات عديدة، وأضيفت له مشاكل جديدة، متعلقة بالاعتمادات المالية المتأخرة، مثل منحة التمدرس، التي لم يتقاضاها عمال التربية منذ أربع سنوات.
وأكد مسؤول قطاع التربية بغرداية على بذل مجهودات جبارة لتوفير عديد الاعتمادات، خاصة بعد استلام الاعتماد المادي للمردودية هذا الأسبوع، مضيفا أنه يسعى بالتنسيق مع مديرية المالية لإنجاز باقي المخلفات من خلال وضع خطة عمل مناسبة، مشيرا إلى أن هناك عديد المشاكل المالية حُلّت، وستحل الكثير منها خلال هذا الشهر، في الوقت الذي أعطت وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت أوامر لتقديم كل المساعدة لولاية غرداية، حسبما أوضحه ذات المتحدث.
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وقفة احتجاجية بسبب تأخر المخلفات المالية بغرداية
حمو أوجانة
شنّ المكتب الولائي للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين لولاية غرداية، الخميس، وقفة احتجاجية، نظرا للعقبات التي يتخبط فيها موظفو التربية، حسب بيان له، والمتمثلة في عدم تسوية الملفات الإدارية، والمخلفات المالية العالقة بكل أنواعها، دخول مدرسي متذبذب، وتقليص الأساتذة ببعض المؤسسات.
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الأمر الذي دفع بمكتب الأمانة الولائية للنقابة بالانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الوطنية لعمال التربية، ونقابة المجلس الوطني لهيئة التدريس لثلاثي الأطوار.
من جهته أوضح مدير التربية بالولاية، عمار طيباني، أن مشكل المخلفات المالية يؤرقه كثيرا أكثر من ملف آخر، لأنه ملف قديم ومتراكم جدا، تعود جذوره إلى سنة 2008، لاعتبارات عديدة، وأضيفت له مشاكل جديدة، متعلقة بالاعتمادات المالية المتأخرة، مثل منحة التمدرس، التي لم يتقاضاها عمال التربية منذ أربع سنوات.
وأكد مسؤول قطاع التربية بغرداية على بذل مجهودات جبارة لتوفير عديد الاعتمادات، خاصة بعد استلام الاعتماد المادي للمردودية هذا الأسبوع، مضيفا أنه يسعى بالتنسيق مع مديرية المالية لإنجاز باقي المخلفات من خلال وضع خطة عمل مناسبة، مشيرا إلى أن هناك عديد المشاكل المالية حُلّت، وستحل الكثير منها خلال هذا الشهر، في الوقت الذي أعطت وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت أوامر لتقديم كل المساعدة لولاية غرداية، حسبما أوضحه ذات المتحدث.