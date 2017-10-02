حلت لجنة وزارية بثانوية محمد الصديق بن يحي بعاصمة ولاية البويرة للفصل في المشكل القائم بين مدير المؤسسة والأساتذة الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ بداية الموسم الدراسي، مطالبين برحيل المدير على خلفية ما أرجعوه – حسبهم- لسوء تسييره واتخاذه لقرارات انفرادية تمس المؤسسة والتلميذ.
وقد قامت في هذا الشأن اللجنة الوزارية بإعداد تقريرا مفصلا للمشكل، بعد استماعهم لكل الأطراف خلال لقاءات يومية بالثانوية بمشاركة كل من الطاقم التربوي والإداري وكذا الفرع النقابي.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن جميع المحاولات التي كانت قد باشرتها مديرية التربية لإيجاد حلّ للوضعية باءت بالفشل إثر إصرار الأساتذة والفرع النقابي على ضرورة رحيل المدير، وهو ما جعل الإضراب بالثانوية يستمر إلى غاية كتابة هذه الأسطر، في انتظار ما ستسفر عنه الوزارة بناء على قرارات اللجنة.
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في ظل استمرار إضراب الأساتذة للمطالبة برحيل المدير
لجنة وزارية بثانوية الصديق بن يحيى بالبويرة للفصل في القضية
رحاب. ع
حلت لجنة وزارية بثانوية محمد الصديق بن يحي بعاصمة ولاية البويرة للفصل في المشكل القائم بين مدير المؤسسة والأساتذة الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ بداية الموسم الدراسي، مطالبين برحيل المدير على خلفية ما أرجعوه – حسبهم- لسوء تسييره واتخاذه لقرارات انفرادية تمس المؤسسة والتلميذ.
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وقد قامت في هذا الشأن اللجنة الوزارية بإعداد تقريرا مفصلا للمشكل، بعد استماعهم لكل الأطراف خلال لقاءات يومية بالثانوية بمشاركة كل من الطاقم التربوي والإداري وكذا الفرع النقابي.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن جميع المحاولات التي كانت قد باشرتها مديرية التربية لإيجاد حلّ للوضعية باءت بالفشل إثر إصرار الأساتذة والفرع النقابي على ضرورة رحيل المدير، وهو ما جعل الإضراب بالثانوية يستمر إلى غاية كتابة هذه الأسطر، في انتظار ما ستسفر عنه الوزارة بناء على قرارات اللجنة.