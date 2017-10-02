كشفت إحصائيات المديرية الولائية للأمن الوطني بورقلة أن 90 من المائة من حوادث المرور يتسبب فيها العامل البشري من خلال عدم احترام قواعد المرور، وهي الدراسة التي قامت بها مصلحة الأمن العمومي خلال موسم الاصطياف والدخول المدرسي.
سجلت مصلحة الأمن العمومي بورقلة 75 حادثا مروريا جسمانيا خلّف 73 جريحا ووفاة 6 أشخاص خلال الثلاثة أشهر الماضية، وأرجعت ذات المصالح أسباب حوادث المرور بالولاية إلى عدد من العوامل أبرزها العامل البشري بتسببه في هذه الحوادث بنسبة 90 من المائة يليه العامل المتعلق بالمركبة بـ 7 من المائة وأخيرا العامل المتعلق بالمحيط بنسبة 3 من المائة.
وتأتي هذه الأرقام المقلقة رغم الحملات التحسيسية والإجراءات الردعية حيث نظمت خلية الاتصال والعلاقات العامة 30 حملة تحسيسية خلال موسم الاصطياف، أما من الجانب الردعي فقد نصّبت الجهات الأمنية 1270 حاجز و14429 دورية راجلة و26630 دورية راكبة و3 عمليات خاصة بالرادار داخل إقليم الاختصاص بالولاية، تم فيه مراقبة 36816 مركبة أسفر عن تسجيل 362 جنحة مرورية و54 جنحة تنسيق، ووضع 125 مركبة في الحظيرة وتوقيف 224 مركبة من السير وتحرير 3258 غرامة جزافية وسحب 1036 رخصة سياقة و61 مخالفة عن طريق الرادار.
وتشهد الحركة المرورية بولاية ورقلة والدوائر الكبرى التابعة لها فوضى عارمة داخل التجمعات السكانية، حيث تعرف عدم احترام من طرف السائقين لإشارات المرور كالأضواء وإشارات الأولوية وتخفيض السرعة وتهوّر سائقي الحافلات، كما لا تزال طرقات المقاطعة الإدارية تقرت تحصد أرواح ضحايا حوادث الدراجات النارية، التي لم تتمكن السلطات المحلية والأمنية من التحكم في الظاهرة ومحاربتها، حيث غزت طرقات ومحيط المؤسسات التربوية والأسواق وخلّفت ضحايا من المراهقين والشباب والمتمدرسين، بالإضافة إلى توغل شاحنات الوزن الثقيل إلى قلب المدينة، كما أن اهتراء عدد كبير من الطرقات وكثرة الممهلات العشوائية شجع السائقين على تفاديها وولد ضغطا على الطرقات الأخرى وخاصة الضيّقة منها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1مسيرة شركة تتسبب في مطالبة الضرائب لزبونها بـ 1.5 مليار سنتيم
2طلبة يحتجزون مسؤولين بالإقامة الجامعية ويهددون بحرقهم
3حجز 15 محركا و"خردة"سيارات قادمة من مرسيليا بميناء الجزائر
4مقتل شاب يفجر غضب مواطنين في الوادي
5"أميار" عاجزون عن توزيع السكنات الاجتماعية بالعاصمة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
بوادر تحوُّل جيوستراتيجي في الشرق الأوسط
جمال لعلامي
بطون لا تشبع!
حسين لقرع
النمط الاقتصادي الجديد في خبر كان؟!
سليم قلالة
سنغافورة.. وعلك الجزائر!
معلومي ياسين
كفانا نفاقا
عبد الناصر
تصحيح الخطإ.. بالأخطاء!
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
الفيديو
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
رغم الإجراءات الردعية لمصالح الأمن
90 من المائة من حوادث مرور سببها التهور بورقلة
أ. بن نونة
كشفت إحصائيات المديرية الولائية للأمن الوطني بورقلة أن 90 من المائة من حوادث المرور يتسبب فيها العامل البشري من خلال عدم احترام قواعد المرور، وهي الدراسة التي قامت بها مصلحة الأمن العمومي خلال موسم الاصطياف والدخول المدرسي.
تغطيات ذات صلة
90 من المائة من حوادث مرور سببها التهور بورقلة
لجنة وزارية بثانوية الصديق بن يحيى بالبويرة للفصل في القضية
وقفة احتجاجية بسبب تأخر المخلفات المالية بغرداية
أوامر وتعليمات للإسراع في إطلاق 179 مشروع تنموي عبر بلديات المسيلة
77 مليار ديون الشركة ومشاريع جديدة لإنهاء معضلة الكهرباء بأدرار
سجلت مصلحة الأمن العمومي بورقلة 75 حادثا مروريا جسمانيا خلّف 73 جريحا ووفاة 6 أشخاص خلال الثلاثة أشهر الماضية، وأرجعت ذات المصالح أسباب حوادث المرور بالولاية إلى عدد من العوامل أبرزها العامل البشري بتسببه في هذه الحوادث بنسبة 90 من المائة يليه العامل المتعلق بالمركبة بـ 7 من المائة وأخيرا العامل المتعلق بالمحيط بنسبة 3 من المائة.
وتأتي هذه الأرقام المقلقة رغم الحملات التحسيسية والإجراءات الردعية حيث نظمت خلية الاتصال والعلاقات العامة 30 حملة تحسيسية خلال موسم الاصطياف، أما من الجانب الردعي فقد نصّبت الجهات الأمنية 1270 حاجز و14429 دورية راجلة و26630 دورية راكبة و3 عمليات خاصة بالرادار داخل إقليم الاختصاص بالولاية، تم فيه مراقبة 36816 مركبة أسفر عن تسجيل 362 جنحة مرورية و54 جنحة تنسيق، ووضع 125 مركبة في الحظيرة وتوقيف 224 مركبة من السير وتحرير 3258 غرامة جزافية وسحب 1036 رخصة سياقة و61 مخالفة عن طريق الرادار.
وتشهد الحركة المرورية بولاية ورقلة والدوائر الكبرى التابعة لها فوضى عارمة داخل التجمعات السكانية، حيث تعرف عدم احترام من طرف السائقين لإشارات المرور كالأضواء وإشارات الأولوية وتخفيض السرعة وتهوّر سائقي الحافلات، كما لا تزال طرقات المقاطعة الإدارية تقرت تحصد أرواح ضحايا حوادث الدراجات النارية، التي لم تتمكن السلطات المحلية والأمنية من التحكم في الظاهرة ومحاربتها، حيث غزت طرقات ومحيط المؤسسات التربوية والأسواق وخلّفت ضحايا من المراهقين والشباب والمتمدرسين، بالإضافة إلى توغل شاحنات الوزن الثقيل إلى قلب المدينة، كما أن اهتراء عدد كبير من الطرقات وكثرة الممهلات العشوائية شجع السائقين على تفاديها وولد ضغطا على الطرقات الأخرى وخاصة الضيّقة منها.