الجيش السوري الحر ينفذها أردوغان: عملية كبيرة دائرة في إدلب السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن عملية عسكرية كبيرة دائرة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، حيث قال الجيش السوري الحر المعارض في وقت سابق، إنه يستعد لدخولها بدعم من قوات تركية، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وقال أردوغان في كلمة لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له: "هناك عملية كبيرة في إدلب السورية اليوم وستستمر".

وصرح أردوغان، بأن الجنود الأتراك لم يدخلوا إدلب بعد وأن الجيش السوري الحر هو من ينفذ العملية، حسب ما نقلت قناة "إن تي في" الإخبارية التلفزيونية.

ويسيطر تحالف مقاتلين يقوده متشددون حالياً على معظم إدلب.

وقال أردوغان: "لن نسمح قط بممر إرهابي على طول حدودنا مع سوريا.. سنستمر في اتخاذ مبادرات أخرى بعد عملية إدلب".

وقالت قناة "إن تي في"، إن أردوغان أبلغ الصحفيين بعد كلمته بأن روسيا تدعم العملية من الجو في حين يدعمها الجنود الأتراك من داخل الحدود التركية.