أقدمت وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، على طرد مواطن جزائري من ترابها لأسباب "تتعلق بأمن الدولة". مؤكدة "أن لديه سوابق جنائية، وهو ناشط في جماعة إرهابية تتبنى أيديولوجيا إسلامية".
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بيان وزارة الداخلية الإيطالية، ومفاده، أن "وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقع أمراً بطرد بشير حجاج، جزائري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، لأسباب تتعلق بأمن الدولة". كما أشار البيان إلى أن "الجزائري كانت لديه سوابق جنائية، وهو ناشط في جماعة إرهابية تتبنى أيديولوجيا إسلامية".
وبحسب البيان فإن "السلطات البلجيكية كانت قد طردته من أراضيها لمدة ثلاث سنوات في الثامن من ماي الماضي، ثم غادر الجزائر متوجهاً إلى إيطاليا، إذ وصل بحراً إلى جزيرة سردينيا، بصورة غير شرعية في 24 سبتمبر الماضي، ثم انتقل منها إلى العاصمة روما، حيث شرع في أنشطة إجرامية بالتعاون مع أصدقاء في الجالية الجزائرية".
وأوضح بيان الداخلية الإيطالية، أن "إلقاء القبض على حجاج تم الخميس الماضي في العاصمة روما بفضل البيانات التي بثتها الشرطة الدولية حول هويته، (الأربعاء 4 أكتوبر)، وبعد التحقيق معه تبين أنه كان يهم بالتوجه إلى بلجيكا مجدداً، حيث أظهرت مكالماته الهاتفية مع زوجته المقيمة في بلجيكا عزمه على القيام بهجوم وشيك هناك".
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إيطاليا تطرد جزائرياً بتهمة خطره على "أمن الدولة"
الشروق أونلاين: ح ق
أقدمت وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، على طرد مواطن جزائري من ترابها لأسباب "تتعلق بأمن الدولة". مؤكدة "أن لديه سوابق جنائية، وهو ناشط في جماعة إرهابية تتبنى أيديولوجيا إسلامية".
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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بيان وزارة الداخلية الإيطالية، ومفاده، أن "وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقع أمراً بطرد بشير حجاج، جزائري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، لأسباب تتعلق بأمن الدولة". كما أشار البيان إلى أن "الجزائري كانت لديه سوابق جنائية، وهو ناشط في جماعة إرهابية تتبنى أيديولوجيا إسلامية".
وبحسب البيان فإن "السلطات البلجيكية كانت قد طردته من أراضيها لمدة ثلاث سنوات في الثامن من ماي الماضي، ثم غادر الجزائر متوجهاً إلى إيطاليا، إذ وصل بحراً إلى جزيرة سردينيا، بصورة غير شرعية في 24 سبتمبر الماضي، ثم انتقل منها إلى العاصمة روما، حيث شرع في أنشطة إجرامية بالتعاون مع أصدقاء في الجالية الجزائرية".
وأوضح بيان الداخلية الإيطالية، أن "إلقاء القبض على حجاج تم الخميس الماضي في العاصمة روما بفضل البيانات التي بثتها الشرطة الدولية حول هويته، (الأربعاء 4 أكتوبر)، وبعد التحقيق معه تبين أنه كان يهم بالتوجه إلى بلجيكا مجدداً، حيث أظهرت مكالماته الهاتفية مع زوجته المقيمة في بلجيكا عزمه على القيام بهجوم وشيك هناك".