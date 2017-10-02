سيدة تضرب زوجها بمطرقة على الرأس في تيارت

نجا، مؤخرا، رجل من الموت المحقق بعد أن أصيب بجرح خطير على مستوى الرأس بضربة مطرقة وجهتها له زوجته في شجار نشب بينهما في بيتهما في منطقة سيدي علي ببلدية تاقدمت، في ولاية تيارت.

وذكر مصدر مطلع أن الرجل بعد إصابته تم إجلاءه إلى أقرب عيادة والتكفل به عبر توقيف النزيف، فيما تم تسجيل القضية لدى مصالح الدرك الوطني ولم تتسرب أي معلومات عن التطورات.