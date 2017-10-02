أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن نحو 180 مقاتلاً من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) - بينهم "مرتزقة أجانب" - قتلوا في سلسلة من الغارات الروسية على سوريا في الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة، إن "مركز قيادة للإرهابيين وعدداً يصل إلى 80 مقاتلاً بينهم تسعة من مواطني شمال القوقاز تم القضاء عليهم في منطقة الميادين". وأضافت أن نحو 40 مقاتلاً من تنظيم "داعش" قتلوا في محيط بلدة البوكمال.
وأدت ضربة جوية جنوب دير الزور إلى مقتل أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب من الإتحاد السوفييتي السابق وتونس ومصر، حسب الوزارة.
وقالت الوزارة، إن "أعداد كبيرة من المرتزقة الأجانب" يدخلون بلدة البوكمال السورية الحدودية من العراق.
والميادين هي أحد آخر معاقل التنظيم المتشدد في سوريا.
وتسببت العمليات ضد التنظيم المتطرف في دير الزور بمقتل عدد كبير من المدنيين في غارات روسية وغارات التحالف.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن الضربات الجوية الروسية، مساء الخميس، أوقعت 14 قتيلاً بينهم ثلاثة أطفال، أثناء عبورهم نهر الفرات على متن عبارات قرب الميادين.
وغالباً ما تنفي روسيا مقتل مدنيين جراء ضرباتها منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، وترفض تقارير المرصد بوصفها منحازة.
وتدعم روسيا التي تنفذ غارات جوية في سوريا منذ سبتمبر 2015، هجوماً تشنه قوات النظام في مدينة دير الزور لطرد المتشددين من أحيائها الشرقية ومناطق عدة في ريفها.
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روسيا تقتل 180 عنصراً من "داعش" شرق سوريا
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن نحو 180 مقاتلاً من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) - بينهم "مرتزقة أجانب" - قتلوا في سلسلة من الغارات الروسية على سوريا في الساعات الـ24 الماضية.
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وقالت الوزارة، إن "مركز قيادة للإرهابيين وعدداً يصل إلى 80 مقاتلاً بينهم تسعة من مواطني شمال القوقاز تم القضاء عليهم في منطقة الميادين". وأضافت أن نحو 40 مقاتلاً من تنظيم "داعش" قتلوا في محيط بلدة البوكمال.
وأدت ضربة جوية جنوب دير الزور إلى مقتل أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب من الإتحاد السوفييتي السابق وتونس ومصر، حسب الوزارة.
وقالت الوزارة، إن "أعداد كبيرة من المرتزقة الأجانب" يدخلون بلدة البوكمال السورية الحدودية من العراق.
والميادين هي أحد آخر معاقل التنظيم المتشدد في سوريا.
وتسببت العمليات ضد التنظيم المتطرف في دير الزور بمقتل عدد كبير من المدنيين في غارات روسية وغارات التحالف.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن الضربات الجوية الروسية، مساء الخميس، أوقعت 14 قتيلاً بينهم ثلاثة أطفال، أثناء عبورهم نهر الفرات على متن عبارات قرب الميادين.
وغالباً ما تنفي روسيا مقتل مدنيين جراء ضرباتها منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، وترفض تقارير المرصد بوصفها منحازة.
وتدعم روسيا التي تنفذ غارات جوية في سوريا منذ سبتمبر 2015، هجوماً تشنه قوات النظام في مدينة دير الزور لطرد المتشددين من أحيائها الشرقية ومناطق عدة في ريفها.