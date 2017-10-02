توقف تقني آخر لرئيس فنزويلا بالجزائر

قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس، السبت، بتوقف تقني بالجزائر، حيث وجد في استقباله بمطار هواري بومدين، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس الفنزويلي الذي قام بجولة في الخارج قادته إلى كل من روسيا وتركيا، وجد في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و عدد من أعضاء الحكومة.

وكان الرئيس مادورو قام بتوقف تقني بالجزائر يوم التاسع من شهر سبتمبر، وهو في طريقه إلى كازاخستان، حيث وجد يومها رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في استقباله. ليقوم بعد ذلك بيومين (11 و12 سبتمبر) بزيارة رسمية للجزائر بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دامت يومين.