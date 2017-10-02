الأوضاع الأمنية في السعودية تحذير للرعايا الأمريكيين "بعد استهداف قصر ملكي في جدة"

دعت السفارة الأمريكية في السعودية، السبت، المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر بعد أنباء عن هجوم استهدف قصر السلام الملكي في جدة غرب البلاد، حسب ما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن قوات الأمن أحبطت هجوماً قرب قصر الملك، مما أسفر عن مقتل المهاجم وعدد من الحراس.

ولم تصدر الحكومة السعودية بياناً رسمياً يؤكد الواقعة.

وذكرت السفارة في بيانها، أن القصر يقع قرب طريق الملك عبد العزيز وطريق الأندلس، وأضافت أن المنطقة قد تكون فيها حركة للشرطة.

ويعد قصر السلام أحد أهم القصور الملكية حيث يوجد فيه مقر الديوان الملكي وهو مقر انعقاد مجلس الوزراء.

وتداول رواد موقع تويتر، السبت، معلومات عن محاولة اقتحام قصر السلام في جدة. ودشن مغردون هاشتاغ "#محاولة_اقتحام_قصر_السلام"، تفاعلوا من خلاله مع الحادث الذي لم تؤكده السلطات السعودية ولم يتسن التأكد من صحته من مصادر أخرى.

وحسب ما كتبه المغردون السعوديون فقد قُتل منفذ الهجوم أمام إحدى بوابات قصر السلام وقُتل اثنان من أفراد الحرس الملكي وأصيب اثنان آخران.

وكانت السعودية قد أعلنت عن إحباط أكثر من هجوم في الشهور القليلة الماضية.