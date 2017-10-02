اعتقال أحد قادة "داعش" في غزة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، عن اعتقال عنصر يتبع لجماعات تصفها بـ"المنحرفة فكرياً".

وتطلق الأجهزة الأمنية تسمية "الفكر المنحرف" على أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المعروف كذلك باسم "داعش".

وقال إياد البزم الناطق باسم الوزارة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي مقتضب، اليوم (السبت): "تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال مساء أمس (الجمعة)، المدعو نور عيسى، المطلوب للأجهزة الأمنية، فيما بدأت التحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية".

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق، إن "عيسى" مطلوب لأجهزتها الأمنية، كونه ينتمي إلى تنظيم "منحرف فكرياً".

من جانبه، قال مركز "ابن تيمية للإعلام"، المقرب من الجماعات المتشددة في غزة، في بيان أصدره، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أمس نور عيسى، في اقتحام وصفه بالهمجي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تورد وزارة الداخلية معلومات حول عيسى، لكن صحف فلسطينية محلية، قالت إنه أهم المطلوبين للأجهزة الأمنية لحركة حماس في غزة، منذ أكثر من عام.

كما أوضحت أنه اعتقل برفقة ثلاثة آخرين، داخل منزل يقع في مدينة رفح، القريبة من الحدود الفلسطينية المصرية.

وتتواجد في قطاع غزة، جماعات موالية فكرياً لتنظيم "داعش"، لكن لا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد عناصرها، حيث أنها تعمل بسرية شديدة نتيجة الملاحقة التي تتعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس.