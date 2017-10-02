تمكن، عناصر حراس السواحل في بني صاف بعين تموشنت، السبت، من إحباط عملية هجرة سرية لـ17 حراقا من بينهم فتاة قاصر لا يتعدى عمرها 17 سنة.
الحراقة تتراوح أعمارهم ما بين 17 و25 سنة، وينحدرون من ولايات عين تموشنت وهران سيدي بلعباس.
عملية توقيفهم جاءت إثر دورية عادية لذات المصالح بعرض البحر بالقرب من شاطئ ساسل، أين لفت انتباههم زورق نصف صلب على متنه الحراقة. على إثر ذلك تم توقيفهم وإجلاءهم إلى اليابسة، ومن ثم تقديمهم لدى مصالح الدرك الوطني لبلدية أولاد بوجمعة.
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إحباط هجرة سرية لـ17 شابا من بينهم فتاة بعين تموشنت
أمين بلحية
تمكن، عناصر حراس السواحل في بني صاف بعين تموشنت، السبت، من إحباط عملية هجرة سرية لـ17 حراقا من بينهم فتاة قاصر لا يتعدى عمرها 17 سنة.
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الحراقة تتراوح أعمارهم ما بين 17 و25 سنة، وينحدرون من ولايات عين تموشنت وهران سيدي بلعباس.
عملية توقيفهم جاءت إثر دورية عادية لذات المصالح بعرض البحر بالقرب من شاطئ ساسل، أين لفت انتباههم زورق نصف صلب على متنه الحراقة. على إثر ذلك تم توقيفهم وإجلاءهم إلى اليابسة، ومن ثم تقديمهم لدى مصالح الدرك الوطني لبلدية أولاد بوجمعة.