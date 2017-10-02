يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من الأحد، بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية السادسة بتمنراست.
هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تتزامن مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2017-2018 عبر كافة النواحي العسكرية، ستشكل سانحة للفريق لتفقد بعض الوحدات، وعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية.
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قايد صالح في زيارة عمل لتمنراست
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من الأحد، بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية السادسة بتمنراست.
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هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تتزامن مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2017-2018 عبر كافة النواحي العسكرية، ستشكل سانحة للفريق لتفقد بعض الوحدات، وعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية.