أفرادها كانوا في حالة سكر تفكيك عصابة مختصة في سرقة المركبات بتلمسان

نجحت عناصر الأمن الحضري الأول بتلمسان، قبل يومين، في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات تتراوح أعمارهم ما بين 22 و30 سنة.

العملية حسب مصادر "الشروق"، جاءت إثر تلقي مصالح الأمن بلاغا من أحد المواطنين مفاده محاولة سرقة مركبة من المكان المسمى الرحيبة وسط مدينة تلمسان.

وعليه تنقلت عناصر الأمن على جناح السرعة إلى عين المكان، حيث عثرت على أربعة أشخاص بالقرب من مركبة من "نوع رونو 21"، والتي كان غطاء محركها وبابها مفتوحين، وبعد التحقيق مع الموقوفين تبين أن المركبة ملك لأحد المواطنين، حيث صرّح ثلاثة منهم بأنهم قاموا باستدراج سائق السيارة من أمام المستشفى الجامعي، وطلبوا منه إيصالهم إلى المكان المسمى الرحيبة، وكانوا في حالة سكر متقدمة. حين أوصلهم إلى المكان المطلوب تحجج بعطب في المحرك وركن سيارته ولاذ بالفرار.

وقد عثر عناصر الأمن على سلاح أبيض من نوع "أوكابي" ذو مقبض خشبي بني اللون بحوزة احد الموقوفين. كما تم العثور بالمقعد الأمامي على حقيبة ظهرية بها سلاحين أبيضين (خنجرين).