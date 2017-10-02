تعلق الضحية بعشيقته وتنفيذه لرغباتها جعلها تُدبّر لسرقة سيارته ظنا منها ان حبه الكبير لها سيحول دون ان يفضحها ويجرها إلى أروقة العدالة، إلا أن ظن المشتبه فيها خاب، حيث تتهددها عقوبة الحبس.
القضية تعود للأسبوع الفارط أين تقدم ثلاثيني نحو مقر أمن دائرة بوفاريك لإيداع بلاغ بتعرض سيارته السياحية من نوع لوقان للسرق، متهما خليلته، وحسب محضر سماع شكوى الضحية فإنه قدم يوم الواقعة إلى مدينة بوفاريك رفقة المشتبه فيها، حيث كانت هي تتولى قيادة مركبته "لوقان" بيضاء اللون والذي بدوره استلفها من عند ابن عمه، وأضاف أنه ببلوغهما وسط المدينة توقفت بالطريق العام وطلبت من "حبيبها" أن يشتري لها بعض الحلويات من محل مقابل، وفعلا لبى الضحية طلبها، وبينما هو متوجه للمحل، إذ بصديقته "اللصة" تُقلع بالسيارة وتُغادر من غير سابق إنذار، فيما وقف الشاكي شاخصا في مكانه من الدهشة.
وأضاف هذا الأخير انه حاول الاتصال هاتفيا بعشيقته عدة مرات، إلا أنها لم ترد على مكالماته، من جهتها عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوفاريك فتحت تحقيقا في الواقعة وتبعا للتحريات والأبحاث المكثفة تمكنت من تحديد مكان توقف المركبة، محل البحث واسترجاعها وكذا توقيف المشتبه فيها التي كانت متواجدة على مستوى مقر سكناها وتحويلها إلى مركز الأمن للتحقيق.
المشتبه فيها صرحت أنها استغلت حب الشاكي لها ما جعلها تدبر حيلة من اجل سرقة سيارته، ظنا منها انه لن يقدم شكوى ضدها للحب الكبير الذي بينهما، ليتبين لها أن ما اعتقدته خطأ، حيث تم تقديمها نهاية الأسبوع امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، حيث استفادت من استدعاء مباشر في انتظار محاكمتها بتهمة السرقة.
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1فتاة بالبليدة تستغل تعلق شاب بها لتسرق سيارته
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فتاة بالبليدة تستغل تعلق شاب بها لتسرق سيارته
حسناء. ب
تعلق الضحية بعشيقته وتنفيذه لرغباتها جعلها تُدبّر لسرقة سيارته ظنا منها ان حبه الكبير لها سيحول دون ان يفضحها ويجرها إلى أروقة العدالة، إلا أن ظن المشتبه فيها خاب، حيث تتهددها عقوبة الحبس.
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القضية تعود للأسبوع الفارط أين تقدم ثلاثيني نحو مقر أمن دائرة بوفاريك لإيداع بلاغ بتعرض سيارته السياحية من نوع لوقان للسرق، متهما خليلته، وحسب محضر سماع شكوى الضحية فإنه قدم يوم الواقعة إلى مدينة بوفاريك رفقة المشتبه فيها، حيث كانت هي تتولى قيادة مركبته "لوقان" بيضاء اللون والذي بدوره استلفها من عند ابن عمه، وأضاف أنه ببلوغهما وسط المدينة توقفت بالطريق العام وطلبت من "حبيبها" أن يشتري لها بعض الحلويات من محل مقابل، وفعلا لبى الضحية طلبها، وبينما هو متوجه للمحل، إذ بصديقته "اللصة" تُقلع بالسيارة وتُغادر من غير سابق إنذار، فيما وقف الشاكي شاخصا في مكانه من الدهشة.
وأضاف هذا الأخير انه حاول الاتصال هاتفيا بعشيقته عدة مرات، إلا أنها لم ترد على مكالماته، من جهتها عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوفاريك فتحت تحقيقا في الواقعة وتبعا للتحريات والأبحاث المكثفة تمكنت من تحديد مكان توقف المركبة، محل البحث واسترجاعها وكذا توقيف المشتبه فيها التي كانت متواجدة على مستوى مقر سكناها وتحويلها إلى مركز الأمن للتحقيق.
المشتبه فيها صرحت أنها استغلت حب الشاكي لها ما جعلها تدبر حيلة من اجل سرقة سيارته، ظنا منها انه لن يقدم شكوى ضدها للحب الكبير الذي بينهما، ليتبين لها أن ما اعتقدته خطأ، حيث تم تقديمها نهاية الأسبوع امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، حيث استفادت من استدعاء مباشر في انتظار محاكمتها بتهمة السرقة.