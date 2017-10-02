استحوذ منذ عدة سنوات رئيس سابق لإحدى بلديات دائرة سور الغزلان في البويرة على سكن وظيفي بإحدى المدارس وحوّله إلى مكان مشبوه، فيما رفض عشرات المديرين وأساتذة متقاعدون إخلاء السكنات الوظيفية التي استأجروها لأشخاص غرباء عن القطاع التربوي.
وحسب مصدر موثوق، فإن رئيس سابق لإحدى البلديات بدائرة سور الغزلان ما زال إلى غاية اليوم يستحوذ على سكن وظيفي داخل المدرسة، والسكن شاغر والأساتذة في حاجة إليه ولم يسمح لهم بالسكن فيه، رغم أنهم قدموا عدة شكاوى لمديرية التربية. من جهة أخرى أكد مصدرنا أن أغلبية السكنات الوظيفية بدائرة سور الغزلان يسكنها غرباء عن التعليم، حيث توجد بإحدى المدارس أربعة سكنات، واحد لزوجين في التعليم، وآخر كان لزوجين في نفس القطاع لكنهما حوّلا خارج البلدية منذ عشر سنوات أو أكثر وأجرا السكن لشخص آخر ما زال يسكنه إلى يومنا هذا، وهما أحيلا الآن على التقاعد ومازال السكن باسمهما في المديرية إلى اليوم، أما السكن الثالث فكان لمعلم أحيلا على التقاعد منذ عدة سنوات وتحصل على البناء الريفي واستأجر السكن لابنه يسكنه إلى اليوم، والرابع مغلق يستحوذ عليه رئيس البلدية السابق.
من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن الكثير من المعلمين والمديرين بأغلبية دوائر البويرة يُسكنون أشخاصا غرباء في مساكنهم الوظيفية، حيث سجلت عدة حالات ممن يرفضون تسليم السكنات الوظيفية التي كانوا يسكنون فيها داخل المؤسسة التربوية بعدما يحالون على التقاعد، وهناك من أحيلوا على التقاعد، ورغم ذلك يستغلون المساكن ويرفضون الخروج منها، كما أن هناك عدة حالات، لمساكن رحل عنها أصحابها إلى بيوتهم الجديدة وتركوا فيها أبناءهم وبناتهم، أما بعض المديرين السابقين ففضلوا استئجارها بمبالغ خيالية رغم أنهم لا يملكون عقد التنازل، بينما المعلمون والأساتذة وحتى المديرون يستأجرون عند الخواص بأسعار خيالية أو يقطعون مسافات بعيدة، وهذا لعدم تمكنهم من الحصول على سكنات وظيفية بحكم أن مديرين متقاعدين وأساتذة يرفضون إخلاءها لاعتبارات، رغم أن أغلبيتها يسكنها أناس غرباء عن القطاع، وهو الأمر الذي أضحى يؤثر بشكل أو بآخر على السير الحسن للتدريس.
وجب التذكير أن الجهات الوصية رفعت عشرات الدعاوى القضائية ضدّ مديري ابتدائيات ومتوسطات وثانويات ومعلمين وأساتذة رفضوا إخلاء السكنات الوظيفية التي تسلّموا مفاتيحها لما كانوا في مناصبهم، قبل إحالتهم على التقاعد أو تحويلهم إلى مؤسسات أخرى في نفس الولاية.
وعلمنا أنه صدرت عدة أحكام قضائية تقضي بضرورة الإخلاء الفوري للسكنات الوظيفية، إلا أن بعض الجهات تعمل على منع دخول قرارات العدالة حيز التنفيذ لاعتبارات عدة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1طلبة يحتجزون مسؤولين بالإقامة الجامعية ويهددون بحرقهم
2حجز 15 محركا و"خردة"سيارات قادمة من مرسيليا بميناء الجزائر
3مقتل شاب يفجر غضب مواطنين في الوادي
4سيدة تضرب زوجها بمطرقة على الرأس في تيارت
5"أميار" عاجزون عن توزيع السكنات الاجتماعية بالعاصمة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
بوادر تحوُّل جيوستراتيجي في الشرق الأوسط
جمال لعلامي
بطون لا تشبع!
حسين لقرع
النمط الاقتصادي الجديد في خبر كان؟!
سليم قلالة
سنغافورة.. وعلك الجزائر!
معلومي ياسين
كفانا نفاقا
عبد الناصر
تصحيح الخطإ.. بالأخطاء!
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
الفيديو
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
مديرون وأساتذة متقاعدون يرفضون إخلاءها ويستأجرونها لغرباء
"مير" سابق بالبويرة يستحوذ على سكن وظيفي ويحوّله إلى مكان مشبوه
فاطمة عكوش
استحوذ منذ عدة سنوات رئيس سابق لإحدى بلديات دائرة سور الغزلان في البويرة على سكن وظيفي بإحدى المدارس وحوّله إلى مكان مشبوه، فيما رفض عشرات المديرين وأساتذة متقاعدون إخلاء السكنات الوظيفية التي استأجروها لأشخاص غرباء عن القطاع التربوي.
تغطيات ذات صلة
"مير" سابق بالبويرة يستحوذ على سكن وظيفي ويحوّله إلى مكان مشبوه
تفكيك عصابة مختصة في سرقة المركبات بتلمسان
إحباط هجرة سرية لـ17 شابا من بينهم فتاة بعين تموشنت
اشتداد القبضة الحديدية بين سكان مكيرة ومستغلي محجرة بوعيطة
90 من المائة من حوادث مرور سببها التهور بورقلة
وحسب مصدر موثوق، فإن رئيس سابق لإحدى البلديات بدائرة سور الغزلان ما زال إلى غاية اليوم يستحوذ على سكن وظيفي داخل المدرسة، والسكن شاغر والأساتذة في حاجة إليه ولم يسمح لهم بالسكن فيه، رغم أنهم قدموا عدة شكاوى لمديرية التربية. من جهة أخرى أكد مصدرنا أن أغلبية السكنات الوظيفية بدائرة سور الغزلان يسكنها غرباء عن التعليم، حيث توجد بإحدى المدارس أربعة سكنات، واحد لزوجين في التعليم، وآخر كان لزوجين في نفس القطاع لكنهما حوّلا خارج البلدية منذ عشر سنوات أو أكثر وأجرا السكن لشخص آخر ما زال يسكنه إلى يومنا هذا، وهما أحيلا الآن على التقاعد ومازال السكن باسمهما في المديرية إلى اليوم، أما السكن الثالث فكان لمعلم أحيلا على التقاعد منذ عدة سنوات وتحصل على البناء الريفي واستأجر السكن لابنه يسكنه إلى اليوم، والرابع مغلق يستحوذ عليه رئيس البلدية السابق.
من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن الكثير من المعلمين والمديرين بأغلبية دوائر البويرة يُسكنون أشخاصا غرباء في مساكنهم الوظيفية، حيث سجلت عدة حالات ممن يرفضون تسليم السكنات الوظيفية التي كانوا يسكنون فيها داخل المؤسسة التربوية بعدما يحالون على التقاعد، وهناك من أحيلوا على التقاعد، ورغم ذلك يستغلون المساكن ويرفضون الخروج منها، كما أن هناك عدة حالات، لمساكن رحل عنها أصحابها إلى بيوتهم الجديدة وتركوا فيها أبناءهم وبناتهم، أما بعض المديرين السابقين ففضلوا استئجارها بمبالغ خيالية رغم أنهم لا يملكون عقد التنازل، بينما المعلمون والأساتذة وحتى المديرون يستأجرون عند الخواص بأسعار خيالية أو يقطعون مسافات بعيدة، وهذا لعدم تمكنهم من الحصول على سكنات وظيفية بحكم أن مديرين متقاعدين وأساتذة يرفضون إخلاءها لاعتبارات، رغم أن أغلبيتها يسكنها أناس غرباء عن القطاع، وهو الأمر الذي أضحى يؤثر بشكل أو بآخر على السير الحسن للتدريس.
وجب التذكير أن الجهات الوصية رفعت عشرات الدعاوى القضائية ضدّ مديري ابتدائيات ومتوسطات وثانويات ومعلمين وأساتذة رفضوا إخلاء السكنات الوظيفية التي تسلّموا مفاتيحها لما كانوا في مناصبهم، قبل إحالتهم على التقاعد أو تحويلهم إلى مؤسسات أخرى في نفس الولاية.
وعلمنا أنه صدرت عدة أحكام قضائية تقضي بضرورة الإخلاء الفوري للسكنات الوظيفية، إلا أن بعض الجهات تعمل على منع دخول قرارات العدالة حيز التنفيذ لاعتبارات عدة.