نقلت تصريحات محرفة لموقعين على عريضة حول الصحراء الغربية الجزائر تدين تلاعب مصلحة الصحافة في الأمم المتحدة

طالبت الجزائر، بتوضيحات حول تصريحات لموقعين على عريضة حول الصحراء الغربية قامت بتحريفها مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى تلاعب محتمل لإبعاد هذا الفرع الأممي عن مهمته التي تكمن في إعلام الرأي العام الدولي بإخلاص.

وقال السفير المساعد للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، محمد بصديقي، خلال نقاش اللجنة الرابعة حول تصفية الاستعمار، الجمعة، "إننا نطلب بنشر توضيح على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة وبتقدم ممثل إدارة الإعلام أمام هذه اللجنة ليشرح لنا ما حدث".

وأضاف "عليه أن يقدم لنا تفسيرات حول حدوث هذه الأخطاء"، معتبرا أن هذا المسؤول "يجب أن يقدم اعتذارات" على الضرر الذي لحق بالأشخاص المعنيين، ونبه السفير "بصديق": "هل الأمر يتعلق بخطأ ارتكب عمدا أو عن غير قصد"، معتبرا أنه "إذا كان عن غير قصد فهذا ليس مبررا كذلك".

وتتخبط ذات المصلحة في قضية تلاعب خطيرة بعد تحريف تصريحات متدخلين أعربوا عن مساندتهم للقضية الصحراوية وذهبت إلى حد إسناد تصريحات موالية للمغرب إلى موقعين على عريضة لم يكونوا قد تدخلوا بعد.

فبعد تصريحات محرفة أو مفتعلة ومضامين موجهة، تراكمت منذ يومين على هذه المصلحة سلسلة من الانحرافات التي تمس بمصداقيتها كهيئة إعلامية تابعة لمنظمة متعددة الأطراف مثل منظمة الأمم المتحدة.

واعتبر السفير المساعد، أن الدليل على وجود تواطؤ ربما هو أن البيان الصحفي تم سحبه اليوم من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بعد التوضيح الذي قام به رئيس لجنة تصفية الاستعمار رفائيل داريو راميزاز كارينوي، مشيرا إلى أن انحرافات هذه المصلحة أصبحت عديدة ومتكررة.

واضطرت مصلحة الأخبار ولمحتوى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ليوم الجمعة الماضي، إلى سحب تقريرها الأصلي الذي أسندت فيه تصريحات خطيرة للممثل الصحراوي أحمد بوخاري حول جبهة البوليزاريو ومسار السلام بالصحراء الغربية.

وقال مستاءً "لسنا اليوم أمام تناقض في البيانات الصحفية فقط، بل أمام تصريحات موقعي عريضة خطيرة تم نسبها لممثل شرعي لشعب في حين أنه لم يكن قد تناول الكلمة بعد".

وبعد التنديد بهذه التصريحات الكاذبة والمختلقة، وجه السفير "بصديق" نداء رسميا للأمين العام الأممي من أجل "السهر على أن تنقل النقاشات والتصريحات التي تكون داخل أجهزة منظمة الأمم المتحدة بشكل صحيح في تقارير هذه المصلحة".

واستطرد قائلا بأن الدول الأعضاء يجب أن تتأكد من أن هذه المصلحة لا تحيد عن مهمتها الرئيسية ألا وهي تقديم معلومة مؤكدة لوسائل الإعلام وللرأي العام الدولي.

وذكر السفير المساعد بأن الجزائر التي تضطلع بمهمة منسق دول عدم الانحياز حول تنشيط الجمعية العامة قد طرحت عدة مرات مشكلة عدم تطابق البيانات الصحفية مع النقاشات والتصريحات الواردة ضمن الأمم المتحدة.

وأشار ممثل الجزائر أن الأمانة ذكرت بأن نقص المستخدمين هو السبب في هذه العيوب، مضيفا أنه "على ضوء ما حدث اليوم فإننا نرى أن هذه الحجة لا تعكس بتاتا هذا الواقع".

البوليزاريو تصنف ما حصل بالانحراف المخطط

وكان ممثل جبهة البوليزاريو قد صرح لواج، بأنه سيطالب "بتحقيق حول هذا الانزلاق الخطير" مضيفا بأن الأمر يتعلق بـ"انزلاق مخطط له من طرف هذه المصلحة التي يطغى عليها أعوان المخابرات المغربية الذين ذهبوا إلى أقصى حد من التزوير بإسناد لي تصريحات موالية للمغرب في حين أنني لم أتناول الكلمة".

وسوزان شولت قد فندت ليله الخميس في تصريح لواج ما أسند لها من تصريحات من طرف مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وكشفت المتحصلة على جائزة سيول للسلام أنها تعرضت لتلاعب مغربي قصد منعها من المشاركة في أشغال اللجنة.

وكانت مصالح أمن منظمة الأمم المتحدة قد أوقفت رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية بسبب شكوى من الوفد المغربي يتهامها فيها برفع العلم الصحراوي داخل القاعة التي كانت تجرى بها أشغال اللجنة الرابعة.

تعرضت سوزان شولت لدفع عنيف من طرف أحد أعضاء الوفد المغربي، بينما كانت تؤخذ لها صور مع الوفد الصحراوي في آخر قاعة الاجتماعات وهي تحمل، كما أوضحت لوكالة الأنباء الجزائرية، ملصقة لمنظمتها تحمل العلم الصحراوي وشعار "فري واسترن صحارا".