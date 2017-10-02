قدم طعنا جديدا ضد الجزائر ساوريس يصر على تعويض بـ4 مليار دولار

أعلنت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي أنا شركة أوراسكوم تيليكوم المملوكة من المصري نجيب ساوريس، قدمت طعنا جديدا في حكم صادر قبل أشهر برفض طلب تعويض قدره 4 ملايير دولار، على ما زعم أنها حملة لتحطيم فرع شركته بالجزائر عام 2008.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي، تأكيده أن نجيب ساوريس قدم طعنا ضد حكم صدر في جوان الماضي بعد خسارته القضية ضد الحكومة الجزائرية، بعد شرائها حصص أوراسكوم تيليكوم في شركة جيزي عام 2014.

وحسب المصدر ذاته تقرر إنشاء لجنة خاصة من أجل النظر في الطعن.

ولم يحدد المركز طبيعة الطعن الذي قدمه الملياردير المصري، بحكم أن قراراته التحكيمية غير قابلة للاستئناف ويجوز فقط وفق ذات المصدر، إعادة النظر فيها في حالة ارتكاب خطا مادي أو حساب أو إذا رأت إحدى الأطراف أن المحكمة قد نسيت ذكر مسالة في الحكم و تطالب بالتالي بإصدار قرار إضافي .

وفي جوان الماضي، أعلنت ذات المحكمة أنها رفضت دعوى للملياردير المصري نجيب ساويرس ضد الدولة الجزائرية بدعوى إطلاق حملة ضدها عام 2008 واستعمال ورقة الضرائب لتحطيمها وطالب بتعويض قدره 4 مليار دولار.

ونص الحكم دفع ساوريس حقوق التقاضي البالغة 625 ألف دولار بالإضافة إلى دفعه تعويض بقيمة 3.5 مليون دولار لصالح الجزائر كأتعاب قضائية .