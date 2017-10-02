قتل عنصرا أمن من الحرس الملكي السعودي في إطلاق نار تعرضت له نقطة أمنية قرب قصر ملكي في مدينة جدة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية السبت.
وأضاف المتحدث أن النقطة موجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، حيث أقدم شخص ترجل من سيارة كان يقودها على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس الملكي.
وأوضح أن عناصر الحرس الملكي تعاملوا مع مطلق النار ما أدى إلى مقتله بعد أن تمكن من قتل العنصريين الأمنيين وإصابة ثلاثة آخرين نلقوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار المتحدث الأمني إلى أن مطلق النار "يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عاما".
وبين أن قوات الأمن ضبطت "بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف". وأن الجهات الأمنية لا تزال تباشر تحقيقاتها في الحادث.
دعت سفارة واشنطن في الرياض السبت المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر بعد أنباء عن هجوم استهدف قصر السلام الملكي في جدة.
وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن قوات الأمن أحبطت هجوما قرب قصر الملك مما أسفر عن مقتل المهاجم وعدد من الحراس.
ولم تصدر الحكومة السعودية بيانا رسميا يؤكد الواقعة.
وذكرت السفارة في بيانها أن القصر يقع قرب طريق الملك عبد العزيز وطريق الأندلس، وأضافت أن المنطقة قد تكون فيها حركة للشرطة.
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السعودية: هجوم مسلح على قصر ملكي بجدة
وكالات
قتل عنصرا أمن من الحرس الملكي السعودي في إطلاق نار تعرضت له نقطة أمنية قرب قصر ملكي في مدينة جدة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية السبت.
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وأضاف المتحدث أن النقطة موجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، حيث أقدم شخص ترجل من سيارة كان يقودها على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس الملكي.
وأوضح أن عناصر الحرس الملكي تعاملوا مع مطلق النار ما أدى إلى مقتله بعد أن تمكن من قتل العنصريين الأمنيين وإصابة ثلاثة آخرين نلقوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار المتحدث الأمني إلى أن مطلق النار "يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عاما".
وبين أن قوات الأمن ضبطت "بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف". وأن الجهات الأمنية لا تزال تباشر تحقيقاتها في الحادث.
دعت سفارة واشنطن في الرياض السبت المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر بعد أنباء عن هجوم استهدف قصر السلام الملكي في جدة.
وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن قوات الأمن أحبطت هجوما قرب قصر الملك مما أسفر عن مقتل المهاجم وعدد من الحراس.
ولم تصدر الحكومة السعودية بيانا رسميا يؤكد الواقعة.
وذكرت السفارة في بيانها أن القصر يقع قرب طريق الملك عبد العزيز وطريق الأندلس، وأضافت أن المنطقة قد تكون فيها حركة للشرطة.