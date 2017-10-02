تدمير 5 قنابل تقليدية بالبويرة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 5 قنابل تقليدية الصنع بالبويرة، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش 3 تجار مخدرات وحجزت سيارتين نفعيتين و8 كلغ من الكيف المعالج بالوادي.

في حين ضبطت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام 1000 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.. كما أحبط حراس السواحل بوهران ومستغانم وبني صاف، محاولات هجرة غير شرعية لــ57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح.