تدمير 5 قنابل تقليدية بالبويرة

date 2017/10/07 views 83 comments 0
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icon-writer نوارة. ب

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 5 قنابل تقليدية الصنع بالبويرة، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش 3 تجار مخدرات وحجزت سيارتين نفعيتين و8 كلغ من الكيف المعالج بالوادي.

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 في حين ضبطت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام 1000 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.. كما أحبط حراس السواحل بوهران ومستغانم وبني صاف، محاولات هجرة غير شرعية لــ57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح.

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