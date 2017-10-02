دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 5 قنابل تقليدية الصنع بالبويرة، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش 3 تجار مخدرات وحجزت سيارتين نفعيتين و8 كلغ من الكيف المعالج بالوادي.
في حين ضبطت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام 1000 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.. كما أحبط حراس السواحل بوهران ومستغانم وبني صاف، محاولات هجرة غير شرعية لــ57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1سيدة تضرب زوجها بمطرقة على الرأس في تيارت
2حملة لوقف ظاهرة بيع الخبز والحليب على الأرصفة بالبليدة
3مقصون من الترحيل ببرج الكيفان يهدّدون بالإضراب عن الطعام
4أوامر وتعليمات للإسراع في إطلاق 179 مشروع تنموي عبر بلديات المسيلة
577 مليار ديون الشركة ومشاريع جديدة لإنهاء معضلة الكهرباء بأدرار
Français English
الرأي
حبيب راشدين
بوادر تحوُّل جيوستراتيجي في الشرق الأوسط
جمال لعلامي
بطون لا تشبع!
حسين لقرع
النمط الاقتصادي الجديد في خبر كان؟!
سليم قلالة
سنغافورة.. وعلك الجزائر!
معلومي ياسين
كفانا نفاقا
عبد الناصر
تصحيح الخطإ.. بالأخطاء!
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
الفيديو
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
تدمير 5 قنابل تقليدية بالبويرة
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 5 قنابل تقليدية الصنع بالبويرة، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش 3 تجار مخدرات وحجزت سيارتين نفعيتين و8 كلغ من الكيف المعالج بالوادي.
تغطيات ذات صلة
تدمير 5 قنابل تقليدية بالبويرة
التماس 3 سنوات لموظف بشركة خاصة ادعى أنه شريك واستولى على مال زبون
لجنة من وزارة الصحة لكشف حقيقة المرض القاتل
تفكيك عصابة مختصة في سرقة المركبات بتلمسان
إحباط هجرة سرية لـ17 شابا من بينهم فتاة بعين تموشنت
في حين ضبطت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام 1000 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.. كما أحبط حراس السواحل بوهران ومستغانم وبني صاف، محاولات هجرة غير شرعية لــ57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح.