الدرك أوقع باثنين منهم وحرر الضحية ثلاثة شبان يختطفون فتاة بوهران ويطلبون فدية

تمكنت مصالح الدرك الوطني نهاية هذا الأسبوع بوهران من تحرير فتاة اختطفها ثلاثة أشخاص طالبوا بفدية نظير تحريرها حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن الهيئة الأمنية المذكورة.

وكان شخص (23 سنة) قدم نحو مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفر من أجل الإبلاغ عن ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية كانوا على متن سيارة وبصدد متابعته من شاطئ كوراليز نحو بلدية عين الترك قبل أن يركنوها بموقع تواجده، حيث كان برفق فتاة تبلغ من العمر 23 سنة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد أن ركن هؤلاء الأشخاص سيارتهم بالقرب من سيارة الشاكي قاموا باختطاف مرافقته (الفتاة) تحت طائلة التهديد وذهبوا بها نحو جهة غير معلومة قبل أن يتم الاتصال به من خلال الهاتف المحمول للفتاة المخطوفة أين تحدث معه أحد الخاطفين، مطالبا إياه بمبلغ مالي لم يكشف عنه المصدر وذلك كفدية نظير تحريرها.

وقد تم الاتفاق على مكان وموعد تسليم الفدية وتحرير الفتاة وذلك ببلدية عين الترك، حيث تنقل الدركيون وفق "خطة" رفقة الشاكي أين نجحوا في تحرير الفتاة وتوقيف أحد الخاطفين البالغ من العمر 33 سنة، فيما يتم مواصلة البحث عن شريكيه محل فرار، بينما تم فتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية.