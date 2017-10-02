فيما شرعت الحكومة العراقية في فرض إجراءات عقابية.. بارزاني: سنعمل على حل المشاكل والخلافات مع بغداد عبر الحوار

جدد رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، السبت، تأكيد حل الخلافات والقضايا العالقة مع حكومة بغداد المركزية "عبر الحوار"، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بارزاني للصحفيين، خلال مشاركته في أول أيام العزاء في الرئيس السابق لجمهورية العراق جلال طالباني، الذي ووري الثرى يوم الجمعة بمدينة السليمانية.

وقال بارزاني عقب وضعه إكليلا من الزهور على ضريح طالباني، "سنقوم بكل ما بوسعنا لحماية وحدة شعبنا، وسنعمل على حل المشاكل والخلافات مع بغداد عبر الحوار".

وأضاف، "نتمنى أن يكون رحيل الرئيس طالباني فرصة لتقارب الأطراف، والقوى السياسية في الإقليم".

يذكر أن جلال الطالباني (السكرتير العام للاتحاد الوطني) الذي ولد عام 1933، توفي الثلاثاء الماضي في أحد مستشفيات ألمانيا، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع طويل مع المرض دام 5 سنوات.

وفي خطوة تعارضها الحكومة المركزية وقوى إقليمية ودولية، أجرى إقليم شمال العراق في 25 سبتمبر الماضي، استفتاء باطلا للانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع حكومة بغداد.

ومنذ الجمعة قبل الماضية، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.

وهددت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد.