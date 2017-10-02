تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، الذي تورط فيه 3 شبّان. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية تعود إلى الصائفة الماضية عندما خرج الضحية رفقة والده من المسجد فتفاجأ بتهجم المتهمين عليه حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح ثم قام أحدهم بضربه على رأسه بواسطة آلة حفر وآخر طعنه على مستوى قدمه.
ما أدى إلى نقله إلى المستشفى حيث تحصل على عجز عن العمل لمدة شهر. وفيما أنكر المتهمون الفعل المنسوب إليهم، أصر الضحية على أنهم المعتدون عليه بسبب اتهامه سابقا أنه حطم سيارة أحدهم. وطلب دفاع الضحية بتعويض مؤقت بقيمة 20 مليون سنتيم مع تعيين خبير طبي لفحص حالة موكله الذي أكد أن الإصابة أثرت على حالته النفسية والعقلية. للإشارة التمس وكيل الجمهورية الحبس 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد كل واحد من المتهمين.
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3 شبّان يضربون جارهم بآلة حفر على رأسه
حورية. ب
تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، الذي تورط فيه 3 شبّان. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية تعود إلى الصائفة الماضية عندما خرج الضحية رفقة والده من المسجد فتفاجأ بتهجم المتهمين عليه حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح ثم قام أحدهم بضربه على رأسه بواسطة آلة حفر وآخر طعنه على مستوى قدمه.
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ما أدى إلى نقله إلى المستشفى حيث تحصل على عجز عن العمل لمدة شهر. وفيما أنكر المتهمون الفعل المنسوب إليهم، أصر الضحية على أنهم المعتدون عليه بسبب اتهامه سابقا أنه حطم سيارة أحدهم. وطلب دفاع الضحية بتعويض مؤقت بقيمة 20 مليون سنتيم مع تعيين خبير طبي لفحص حالة موكله الذي أكد أن الإصابة أثرت على حالته النفسية والعقلية. للإشارة التمس وكيل الجمهورية الحبس 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد كل واحد من المتهمين.