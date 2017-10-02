طالبوا بإماطة اللثام عن هذا المشروع السكني والإفراج عن قائمة المستفيدين عشرات المكتتبين في السكن الترقوي المدعم يحتجون بقلب عنابة

استجاب العشرات من المكتتبين في مشروع 500 مسكن ترقوي المدعم والذي سيتم انجازه على مستوى حي سيدي عيسى بعنابة لنداء الممثلين الذين دعوهم لتنظيم لقاء تشاوري مستعجل بقلب ساحة "ألكسيس أمبير" لدراسة والنظر في جملة الوعود التي أطلقها رئيس ديوان والي ولاية عنابة والتي أكد فيها وضع النقاط على الحروف وترتيب لقاء مع الوالي محمد سلماني بحر هذا الأسبوع.

وخلال هذا اللقاء التشاوري الذي حضر فيه العشرات من المكتتبين نددوا بسياسة اللامبالاة المنتهجة من قبل السلطات المحلية التي تماطلت حسبهم في إيجاد حلول جذرية لهذا المشروع السكني الذي بقي حبيس الأدراج لمدة فاقت 05 سنوات، حيث طلبوا من رئيس ديوان والي ولاية عنابة خلال الاعتصامات الماضية ضرورة ترتيب موعد رسمي للممثلين مع الوالي لطرح قضيتهم التي بقيت عالقة لسنوات وشرح كل العراقيل التي صادفت هذا المشروع السكني المقدر بـ500 وحدة سكنية على مستوى حي سيدي عيسى والتي أسالت في عديد المرات الكثير من الحبر، وبعث المكتتبون خلال حديثهم مع الشروق اليومي رسالة للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي يطالبونه فيها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هذه القائمة، مع فتح تحقيق حول الأسباب التي رهنت المشروع.

الجدير بالذكر، فقد سبق لهؤلاء وأن قاموا بعدة احتجاجات ووقفات سلمية أمام مقر الولاية وبساحة "إلكسيس ألمبير"، لكن لا حياة لمن تنادي، مما دفع بهم إلى الالتجاء إلى السلطة التشريعية الممثلة في البرلماني السابق عن جبهة العدالة والتنمية بعنابة، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية السابق لأجل توضيح الرؤية لهذا المشروع، كما قدموا عريضة إلى والي ولاية عنابة بالنيابة السابق بموجب برقية رسمية تحمل رقم 02 مؤرخة في 04/01/2015 صادرة من طرف وزير الدولة وزير الداخلية.