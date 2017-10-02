نظموا اعتصاما أمام مقر الولاية

جنود الإستبقاء للعشرية السوداء 18+6 يحتجون بتيزي وزو

date 2017/10/08 views 305 comments 0
author-picture

icon-writer رانية. م

نظم المجلس الوطني لجنود الاستبقاء للعشرية السوداء 18+6 عبر تنسيقية ولاية تيزي وزو، السبت، اعتصاما أمام مقر الولاية، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري قصد إنصافهم وايفائهم ما وصفوه بحقوقهم المشروعة.

icon-links تغطيات ذات صلة

المحتجون أكدوا أنهم الفئة الأكثر تهميشا من الفئات التي حاربت الإرهاب وجندت لذات الغرض خلال العشرية السوداء وتحديدا ما بين سنوات 1992/1996، وقالوا إن ملفهم بقي متجاهلا على مختلف المستويات، ما جعلهم يلجأون إلى اعتماد لغة الشارع قصد إسماع صرختهم للسلطات العليا، والإسراع في إدراجهم ضمن سلسلة التعويضات والحقوق التي تم إقرارها ضمن مبادرات الوئام المدني والمصالحة الوطنية، والتي شملت على الورق جميع الفئات، إلا أن هذه الأخيرة بقيت مستثناة على أرض الواقع حسب تصريحاتهم.

وأكد هؤلاء أنهم سيتمسكون بالاحتجاج والمطالبة بحقوقهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في المنح الشهرية، التكفل الصحي للمصابين منهم بعاهات مستديمة، إلى جانب مطالب أخرى تم رفعها للسلطات العليا في وقت سابق، وسيطالبون مرارا بتجسيدها على أرض الواقع، لكونهم ضمن الفئات التي كانت في المقدمة خلال سنوات الدم ولها الفضل في عودة الأمن والاستقرار مجددا.

icon-tags
  • print