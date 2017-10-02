نظموا اعتصاما أمام مقر الولاية جنود الإستبقاء للعشرية السوداء 18+6 يحتجون بتيزي وزو

نظم المجلس الوطني لجنود الاستبقاء للعشرية السوداء 18+6 عبر تنسيقية ولاية تيزي وزو، السبت، اعتصاما أمام مقر الولاية، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري قصد إنصافهم وايفائهم ما وصفوه بحقوقهم المشروعة.

المحتجون أكدوا أنهم الفئة الأكثر تهميشا من الفئات التي حاربت الإرهاب وجندت لذات الغرض خلال العشرية السوداء وتحديدا ما بين سنوات 1992/1996، وقالوا إن ملفهم بقي متجاهلا على مختلف المستويات، ما جعلهم يلجأون إلى اعتماد لغة الشارع قصد إسماع صرختهم للسلطات العليا، والإسراع في إدراجهم ضمن سلسلة التعويضات والحقوق التي تم إقرارها ضمن مبادرات الوئام المدني والمصالحة الوطنية، والتي شملت على الورق جميع الفئات، إلا أن هذه الأخيرة بقيت مستثناة على أرض الواقع حسب تصريحاتهم.

وأكد هؤلاء أنهم سيتمسكون بالاحتجاج والمطالبة بحقوقهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في المنح الشهرية، التكفل الصحي للمصابين منهم بعاهات مستديمة، إلى جانب مطالب أخرى تم رفعها للسلطات العليا في وقت سابق، وسيطالبون مرارا بتجسيدها على أرض الواقع، لكونهم ضمن الفئات التي كانت في المقدمة خلال سنوات الدم ولها الفضل في عودة الأمن والاستقرار مجددا.