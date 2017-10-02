نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات فيديو لأعمال إنشاء جدار عملاق بين الولايات المتحدة والمكسيك، كان أحد الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته.
وتظهر الصور 8 نماذج مختلفة من ألواح الجدار، الذي يأمل ترامب أن يحول دون تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الجارة الجنوبية للولايات المتحدة.
ويتم تشييد النماذج المختلفة في صحراء كاليفورنيا جنوبي الولايات المتحدة، قرب مدينة سان دييغو، حسب الصور التي التقطت أواخر سبتمبر الماضي.
وحسب الصحيفة، سيبلغ ارتفاع الجدار أكثر من 9 أمتار، وتعلوه أسنان حديدية، علما أن الحدود بين البلدين يبلغ طولها نحو 3100 كيلومتر.
وخلال الأسبوع الجاري، تمت دعوة عدد من الصحفيين إلى موقع الإنشاء، حيث شوهدت ألواح خرسانية عملاقة ومركبات ومئات العمال.
وخلال حملته الانتخابية، كان ترامب يشير دائما إلى ضرورة بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك على أن تدفع الأخيرة تكاليفه، وهو ما أثار توترات بين واشنطن ومكسيكو سيتي.
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كان أحد الوعود للرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية
إنطلاق أشغال بناء "الجدار العملاق" بين أمريكا والمكسيك
وكالات
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات فيديو لأعمال إنشاء جدار عملاق بين الولايات المتحدة والمكسيك، كان أحد الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته.
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وتظهر الصور 8 نماذج مختلفة من ألواح الجدار، الذي يأمل ترامب أن يحول دون تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الجارة الجنوبية للولايات المتحدة.
ويتم تشييد النماذج المختلفة في صحراء كاليفورنيا جنوبي الولايات المتحدة، قرب مدينة سان دييغو، حسب الصور التي التقطت أواخر سبتمبر الماضي.
وحسب الصحيفة، سيبلغ ارتفاع الجدار أكثر من 9 أمتار، وتعلوه أسنان حديدية، علما أن الحدود بين البلدين يبلغ طولها نحو 3100 كيلومتر.
وخلال الأسبوع الجاري، تمت دعوة عدد من الصحفيين إلى موقع الإنشاء، حيث شوهدت ألواح خرسانية عملاقة ومركبات ومئات العمال.
وخلال حملته الانتخابية، كان ترامب يشير دائما إلى ضرورة بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك على أن تدفع الأخيرة تكاليفه، وهو ما أثار توترات بين واشنطن ومكسيكو سيتي.