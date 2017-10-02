حل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، رفقة وزير السلطة الشعبية للإنتاج الفلاحي والأراضي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، ويلمار ألفريدو كاسترو سوتيلدو، مساء الجمعة، بولاية الوادي في زيارة عمل تدوم يومين.
أين تجول الوزيران عبر ربوع الولاية، بداية من بلدية الرقيبة ثم قمار، حساني عبد الكريم، حاسي خليفة، الطريفاوي، الوادي، الرباح، في حين أن أغلب نقاط الزيارة الـ10 المُبرمجة، لم تختلف عن النقاط التي زارها وزراء الفلاحة السابقون، وهو ما يوحي بالركود في مجال الفلاحة بولاية الوادي، وأنه لا توجد مشاريع استثمارية جديدة، ولا أفكارا لإنعاش القطاع الفلاحي بالمنطقة.
وأثار هذا الأمر مخاوف العديد من الفاعلين في القطاع، وكذا المواطنين من مستهلكي الخضر والفواكه الطازجة، وكذلك البطالين الذين يجدون متنفسا في القطاع الفلاحي، أين عبروا عن مخاوفهم من غياب الديناميكية في هذا القطاع، مما يوحي باندثاره إذا استمر الوضع على حاله، معللين مخاوفهم، كون الزراعات الموجودة لا تدخل ضمن ما يُعرف بالتنمية المستدامة حسب العديد من الباحثين، لأنها تنمية تتوقف على تواجد المياه، وفي حال غورها فإنها ستزول ولن يبقى لها أي وجود.
وفي هذا الصدد طالب العديد من المهتمين بالشأن الزراعي بولاية الوادي من الوزير، العمل على إيجاد حلول تضمن استمرارية الإنتاج لتحقيق وإضفاء ديناميكية على القطاع، وحل المشاكل الراهنة التي يعاني منها القطاع، لاسيما المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي، الكهرباء والمسالك الفلاحية، مع ضرورة إيجاد صيغ جديدة لمنح الاستثمارات الفعلية والجادة، من أجل التخفيف من أزمة البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
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مشاكل القطاع بلا حلول والفلاحين ينتظرون الفرج
بديع. ب
حل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، رفقة وزير السلطة الشعبية للإنتاج الفلاحي والأراضي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، ويلمار ألفريدو كاسترو سوتيلدو، مساء الجمعة، بولاية الوادي في زيارة عمل تدوم يومين.
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أين تجول الوزيران عبر ربوع الولاية، بداية من بلدية الرقيبة ثم قمار، حساني عبد الكريم، حاسي خليفة، الطريفاوي، الوادي، الرباح، في حين أن أغلب نقاط الزيارة الـ10 المُبرمجة، لم تختلف عن النقاط التي زارها وزراء الفلاحة السابقون، وهو ما يوحي بالركود في مجال الفلاحة بولاية الوادي، وأنه لا توجد مشاريع استثمارية جديدة، ولا أفكارا لإنعاش القطاع الفلاحي بالمنطقة.
وأثار هذا الأمر مخاوف العديد من الفاعلين في القطاع، وكذا المواطنين من مستهلكي الخضر والفواكه الطازجة، وكذلك البطالين الذين يجدون متنفسا في القطاع الفلاحي، أين عبروا عن مخاوفهم من غياب الديناميكية في هذا القطاع، مما يوحي باندثاره إذا استمر الوضع على حاله، معللين مخاوفهم، كون الزراعات الموجودة لا تدخل ضمن ما يُعرف بالتنمية المستدامة حسب العديد من الباحثين، لأنها تنمية تتوقف على تواجد المياه، وفي حال غورها فإنها ستزول ولن يبقى لها أي وجود.
وفي هذا الصدد طالب العديد من المهتمين بالشأن الزراعي بولاية الوادي من الوزير، العمل على إيجاد حلول تضمن استمرارية الإنتاج لتحقيق وإضفاء ديناميكية على القطاع، وحل المشاكل الراهنة التي يعاني منها القطاع، لاسيما المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي، الكهرباء والمسالك الفلاحية، مع ضرورة إيجاد صيغ جديدة لمنح الاستثمارات الفعلية والجادة، من أجل التخفيف من أزمة البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.