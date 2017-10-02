ترامب: شيء واحد فقط سيكون له مفعول مع كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الدبلوماسية حيال كوريا الشمالية فشلت على الدوام، مضيفا أن "شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول".

وقال ترامب على تويتر إن "الرؤساء وإداراتهم عكفوا على الحديث مع كوريا الشمالية على مدى 25 عاما، ووقعوا اتفاقات وصرفوا مبالغ هائلة من الأموال".

وتابع "لكن لم يكن لذلك مفعول. فقد تم خرق الاتفاقات حتى قبل أن يجف الحبر، في استهانة بالمفاوضين الأمريكيين. عفوًا، لكنّ شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول".

ولم تستبعد الولايات المتحدة اللجوء للخيار العسكري لإجبار بيونغيانغ على وقف اختباراتها البالستية والنووية، كما هدد ترامب "بتدمير كامل" لهذا البلد الآسيوي.

وكان ترامب أكد خلال حفل استقبال لأرفع المسؤولين العسكريين في البيت الابيض، بعدما بحث معهم في ملفَّي إيران وكوريا الشمالية، أن هذا الوقت "قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

والأسبوع الفائت، وفيما كان وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" في طريق عودته لبلاده بعد لقاء مع مسؤولين صينيين، كتب ترامب على تويتر أن تيلرسون كان "يضيع وقته" في محاولة التحقق من رغبة بيونغيانغ للحوار.